Pokémon 9G : Les pokémons écarlate et violet arrivent en 2022

Les Pokémon Écarlate et Violet ont été annoncés lors du Pokémon Presents de février, révélant des aperçus de la nouvelle région et du gameplay de la 9ème Génération

La 9ème génération a été officiellement révélée par une nouvelle bande-annonce, dévoilant les prochains jeux Pokémon Écarlate et Violet avec des aperçus de la nouvelle région. Cette nouvelle est l’une des nombreuses révélations de l’événement livestream de février de Pokémon Présents, qui a également confirmé une nouvelle mise à jour pour Pokémon Légendes : Arceus, ainsi que d’autres informations sur Pokémon Unite, GO et d’autres jeux.

Bien qu’il y ait eu beaucoup de nouvelles sorties de jeux Pokémon depuis l’arrivée d’Épée et Bouclier et de ses nouveaux mons de la 8e génération sur Nintendo Switch en 2019, aucun n’a encore présenté une nouvelle génération complète de Pokémon. Les joueurs ont apprécié les remakes comme Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante de 2021, ainsi que Pokémon Légendes récemment sorti : Arceus, mais les monstres de poche inclus dans ces titres ne sont pas entièrement nouveaux (bien que ce dernier présente les nouvelles variantes d’Hisuian). Les fans attendent avec impatience des nouvelles sur les jeux et les personnages de la 9e génération de Pokémon, mais Game Freak et Nintendo ont jusqu’à présent gardé le silence.

Malgré ce silence, l’attente de la 9G est presque terminée, car la chaîne YouTube officielle de Pokémon a confirmé la présence de Pokémon Écarlate et Violet dans le cadre de l’événement Pokémon Présents. La bande-annonce, qui est un mélange d’actions réelles et de séquences de jeu, montre une grande variété de Pokémon qui seront présents, y compris Lucario, Pikachu, Dolman, parmi beaucoup d’autres des jeux Pokémon précédents.

Le line-up semble confirmer que les espèces des huit régions précédentes pourraient être présentes dans les prochains titres. De plus, à la fin de la bande-annonce, les joueurs ont un aperçu du Pokémon starter de la région, avec un Pokémon de type herbeux ressemblant à un chat, un reptilien de type feu, et un canard de type eau. Il est également probable que la région de Pokémon Ecarlate et Violet verra de nouveaux designs de Pokémon révélés dans les mois à venir. Selon l’annonce de Pokémon Présents, Pokémon Ecarlate et Violet sera disponible plus tard cette année, probablement à temps pour les vacances de 2022.

Pokémon Presents | 2.27.2022

Lire cette vidéo sur YouTube

La bande-annonce de Pokémon Écarlate et Violet est similaire à la première vidéo de Pokémon Légendes : Arceus, montrant de vastes paysages et des Pokémon qui frayent dans le monde entier. Bien qu’il soit trop tôt pour dire s’il s’agira d’un véritable monde ouvert, ou s’il s’agira de sous-zones et d’une conception du monde similaire à Pokémon Legends : Arceus, il semble qu’il s’agisse d’un monde ouvert : Arceus, il semble que les cartes explorables seront vastes. La vidéo montre des plages, des champs et des villes avec de grands bâtiments et des décors colorés, en utilisant une perspective similaire à Pokémon Epée et Bouclier.

Les modèles de Pokémon sont l’une des choses les plus intéressantes présentées dans la vidéo de Pokémon Écarlate et Violet. Magnéti a un éclat métallique sur son corps, Lucario montre une gamme complète d’expressions lorsqu’il attaque, et Miaouss peut être vu en train de se nettoyer le visage lorsqu’il se tient sur le sol. Bien que les premières images semblent grossières, la gamme de détails des modèles semble surpasser ce qui a déjà été vu dans Pokémon Legends : Arceus. Les nouvelles animations, les apparences détaillées et les mouvements spécifiques pourraient rendre Pokémon Ecarlate et Violet encore plus immersif que les jeux récents de la série.