POINTS FORTS: SK Rapid Vienna – Dundalk FC, les temps forts de la vidéo

Clarins SÉRUM DÉFATIGUANT YEUX Boostez l’énergie de votre peau, freinez les effets du temps !

Ce sérum défatigant yeux est la solution énergisante pour repousser les premiers signes visibles de l’âge du contour des yeux. Grâce à ses actions anti-poches, anti-cernes et lissante, votre regard est plus frais, plus jeune.