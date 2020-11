POINTS FORTS: Dundalk FC – SK Rapid Wien, les temps forts de la vidéo

SK Rapid Wien a également éliminé le Dundalk FC avec un énorme succès 3-1. Même si le jeu offrait de la nourriture légère, le Hütteldorfer a obtenu des succès fantastiques d’Ercan Kara et de Christoph Knasmüllner. Voici les moments forts de la vidéo.

Rapid a commencé furieusement dans le jeu. Christoph Knasmüllner (11e) a pris courage d’un bon 25 mètres et s’est transformé à merveille en Kreuzeck. Avant la mi-temps, Ercan Kara (37e) était autorisé à jouer. Kara a dirigé un centre de Schick dans le coin court du gardien de but.

Un peu plus tard, Mateo Barac a fait les gros titres négatifs. Alors qu’il dribblait son propre penalty, Daniel Kelly lui lécha le ballon, mais tomba au sol au contact – un penalty. Nathan Oduwa a bu et a mis la chose à côté de la boîte. La gagnante du match Kara (58e) a fermé le couvercle de l’autre côté. Un merveilleux coup de fouet dans le coin le plus éloigné assurait le triomphe prématuré sur Dundalk. Le tir de pénalité de Chris Shields n’a rien changé. Cette fois, Srdjan Grahovac a mis Oduwa dans la surface de réparation.

Ligue Europa: Le tableau du Groupe B