Point de discussion: Quels jeux PS Plus gratuits d’août 2020 voulez-vous?

Quel est le Août 2020 PlayStation Plus s’aligner? Et quand les jeux PS Plus gratuits d’août 2020 seront-ils annoncés? L’offre anniversaire de juillet 2020 comprenait une solide sélection de logiciels, couvrant NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider et le jeu bonus Erica. Il sera difficile pour le fabricant de surpasser cette sélection avec la gamme d’août 2020, mais dans cet article, nous allons explorer les dernières spéculations concernant le service d’abonnement phare de Sony. Continuez à lire pour tout Rumeurs PS Plus d’août 2020, et n’oubliez pas de révéler vos espoirs et vos rêves dans les commentaires.

Pour un récapitulatif, consultez notre liste complète de tous les jeux PS Plus gratuits en 2020.

Quand les jeux PS Plus gratuits d’août 2020 seront-ils annoncés?

Le calendrier des annonces PlayStation Plus de Sony est devenu compliqué ces derniers mois, mais s’il suit sa trajectoire habituelle, nous vous recommandons de garder les yeux ouverts Mercredi 29 juillet. Si des nouvelles arrivent avant cela, nous nous assurerons que vous êtes couvert ici même sur Push Square.

Quand les jeux PlayStation Plus gratuits d’août 2020 seront-ils disponibles au téléchargement?

Heureusement, Sony a été moins floconneux lorsqu’il s’agit de rendre le contenu PS Plus disponible, vous pourrez donc télécharger les jeux PlayStation Plus gratuits d’août 2020 à partir du premier mardi du mois, qui est 4 août.

Que sont les jeux PS Plus gratuits d’août 2020?

Il y a eu très peu de rumeurs concernant les jeux PlayStation Plus gratuits d’août 2020, mais nous sommes toujours prêts à spéculer. Les prochains jeux PS4 incluent Crash Bandicoot 4: It’s About Time, donc Activision pourrait décider de promouvoir le jeu de plateforme avec l’original Crash Bandicoot N.Sane Trilogy. D’autres options décentes pourraient inclure Watch Dogs avant la prochaine suite d’Ubisoft basée à Londres, ou peut-être même Man of Medan alors que The Dark Pictures Anthology devrait se poursuivre cet Halloween.

Quels jeux PlayStation Plus gratuits d’août 2020 voulez-vous?

Nous vous donnons la parole: quels jeux PS Plus gratuits d’août 2020 voulez-vous? Comme toujours, n’oubliez pas d’être raisonnable et assurez-vous de partager vos suggestions dans la section commentaires.

Quels jeux PS Plus gratuits d’août 2020 espérez-vous? Y a-t-il un titre en particulier que vous réclamiez? Faites le nous savoir dans la section « Commentaires ».