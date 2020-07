Point de discussion: le PlayStation Store commence-t-il à rivaliser avec les ventes Steam?

Les ventes de juillet du PlayStation Store de juillet ont suscité un peu de discussion sur la chaîne Push Square Slack. La vitrine numérique de Sony est-elle maintenant à un point où elle peut se considérer comme aussi bonne que les ventes légendaires de Steam dont les joueurs PC sont tombés amoureux depuis des années? En effet, au fur et à mesure que la génération PlayStation 4 a progressé, le géant japonais a durci les prix pendant les périodes de vente car il nous pousse lentement vers un avenir numérique. Il y aura toujours des opposants, mais quand vous regardez le genre d’offres que le PlayStation Store a présentées ces derniers mois, il arrive un moment où vous devez l’accueillir. Jetons un coup d’œil aux données et voyons si la boutique numérique de Sony est vraiment aussi bonne que ces illustres ventes Steam.

Pour ce faire, nous avons utilisé SteamPrices.com pour déterminer les titres sélectionnés les moins chers jamais vus sur la vitrine PC. Ensuite, nous verrons comment cela se compare aux prix des jeux PS4 à prix réduit. Prenons aujourd’hui par exemple. En ce moment, vous pouvez vous rendre sur le PlayStation Store et récupérer Resident Evil 7: Biohazard pour 7,99 £ / 9,99 $, Far Cry 3: Classic Edition pour 2,49 £ / 2,99 $ et Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered pour £ 15,99 $ / 14,99 $. Comparez ces prix aux joueurs Steam et PC ont été traités à 6,59 £ / 9,89 $ pour le classique Capcom, le remaster d’Ubisoft a été réduit à 3,74 £ / 4,99 $, et la charmante réédition du RPG classique PlayStation 3 a connu un creux historique prix de 23,99 £ / 29,99 $.

Cette tendance se poursuit avec Dragon’s Dogma: Dark Arisen, qui peut être acheté dès maintenant sur le PlayStation Store pour 7,99 £ / 8,99 $. Pendant ce temps, SteamPrices.com suit le prix le plus bas de la version PC à 7,19 £ / 8,99 $. Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter peut être copié sur PS4 pour seulement 1,59 £ / 4,99 $, tandis que le moins que les utilisateurs de Steam aient jamais eu à payer est de 2,99 £ / 4,99 $. La vente de Multiplayer Days de la semaine dernière a ramené Dead Rising 2 à 3,99 £ / 5,99 $, juste un dollar de plus que les utilisateurs américains ont payé sur Steam et seulement 25p plus cher que la version PC numérique la moins chère du Royaume-Uni.

Nous pourrions continuer et faire d’autres comparaisons, mais nous voulons que ce point de discussion soit d’une longueur quelque peu raisonnable. Bien sûr, il y aura toujours des valeurs aberrantes où une version Steam a toujours été considérablement moins chère qu’une copie numérique PS4 et vice versa. Mais ce que nous essayons de dire, c’est que le PlayStation Store semble rivaliser beaucoup avec Steam en ce qui concerne les ventes de nos jours. Il est révolu le temps où une remise de 50% était quelque chose de remarquable sur le PlayStation Store – c’est en fait probablement plus d’une déception en 2020. La PS4 est maintenant traitée avec des offres qui réduisent les prix de 90% et même au-delà et c’est le genre de numérique avenir dans lequel vous voudrez peut-être vivre.

Pensez-vous que les ventes du PlayStation Store peuvent maintenant être considérées aussi bien que ce que les utilisateurs de PC vivent sur Steam? Bénéficie-t-il de meilleures offres ou la vitrine numérique de Valve reste-t-elle toujours reine? Placez votre vote dans notre sondage et placez votre argent là où vous en avez dans les commentaires ci-dessous.