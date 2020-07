« Podemos veut interroger les journalistes au Congrès »

Grâce au soutien du PSOE à Podemos, enfin Pablo Iglesias n’aura pas à comparaître au Congrès pour expliquer l’affaire ‘Dina», quelque chose que PP, Ciudadanos et VOX exigeaient. Le vice-président a gardé la carte mobile de son ancienne assistante Dina Bouselham pendant des mois, une fois qu’il l’a récupérée entre les mains du directeur du groupe Zeta. Tout cela après le vol présumé de l’appareil Bouselham, dont le contenu a été publié dans des médias comme OkDiario.

Vicente Vallés

Maintenant, United Podemos soutient que les explications doivent être incluses dans une commission sur les « égouts de l’État et leur collusion avec certains médias et secteurs judiciaires », car tout ce qui concerne l’espionnage présumé de l’ex-commissaire Villarejo. Un cas qui n’a pas échappé à l’analyse de Vicente Vallés, à l’honneur après la polémique avec le chef de la formation violette, qui a qualifié le présentateur de « journaliste présumé ».

« Une autre question controversée est l’affaire qui affecte Pablo Iglesias et un collaborateur qui a signalé le vol de son téléphone. La carte mémoire de ce téléphone portable était depuis des mois en la possession du désormais vice-président du gouvernement et l’opposition a demandé que Iglesias apparaisse dans le Le Parlement doit donner des explications. Mais hier, lors de la réunion de la Table du Congrès, le PSOE a aidé Podemos à éviter cette apparence. Les votes des deux partis du gouvernement de coalition ont empêché Pablo Iglesias d’avoir à se soumettre à une session spécifique sur cette question.« a expliqué l ‘hôte de » Antena 3 noticias 2 « .

Cependant, à peine 24 heures après avoir empêché Pablo Iglesias de comparaître, Podemos s’est joint à d’autres groupes pour demander la création d’une commission parlementaire chargée d’enquêter sur l’espionnage des partis politiques et les égouts de l’État. dit que c’est la jambe médiatique des égouts. En d’autres termes, le parti du vice-président veut interroger les journalistes au Congrès, comme Pablo Iglesias l’a annoncé il y a quelques jours.« a rappelé Vallés.

Après l’échec électoral

Le présentateur a filé cette affaire avec l’échec électoral de Podemos et ses confluences en Galice et au Pays Basque. « Podemos veut faire cette demande pour enquêter sur les journalistes au Congrès trois jours seulement après ce qui s’est passé aux élections basque et galicienne« A fait remarquer Vallés. Dans l’ensemble, il a précisé qu’une enquête de la CEI offrait » des données radicalement différentes « . Selon l’enquête, la coalition PSOE-Podemos serait proche de la majorité absolue si des élections avaient lieu maintenant.

« La CEI garantit que le PSOE reste imparable et monte déjà à 32,1%, près de 11 points au-dessus du PP. Podemos passe également du sondage de juin à 12,1%, ce qui montre que selon la CEI, sa chute au Pays basque et sa disparition en Galice n’affecteraient pas par la force de Podemos au niveau national « , a conclu le présentateur d’Antena 3.