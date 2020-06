Podcast ‘Awards Chatter’ – Kenya Barris (‘#BlackAF’)

« En termes de nature polarisante du spectacle », Kenya Barris dit de sa nouvelle série de comédie Netflix #BlackAF«Je pense que la raison pour laquelle ce spectacle devrait recevoir un Emmy – et je ne m’en suis jamais soucié et je ne l’ai jamais dit avant pour tout ce que j’ai fait – est parce que cette est ce qu’est l’art. Il n’y a pas d’autre émission en ce moment que vous pouvez regarder en arrière, avec ce que nous traversons [across America in terms of police brutality, Black Lives Matter and Juneteenth] – nous en avons parlé! »

Barris, qui est noir et a exploré la race et la classe en Amérique tout au long de son œuvre, est souvent décrit comme le successeur de Norman Lear, l’un de ses héros et mentors. Récipiendaire du prix Visionary Award de la Producers Guild of America (décerné par Lear) en 2019, il s’est fait connaître avec Noirâtre, une série humoristique inspirée de sa propre famille; fonctionne sur ABC depuis 2014; et a reçu un prix Peabody en 2015 et les nominations pour les meilleures séries humoristiques aux Emmy Awards en 2016, 2017 et 2018. Il a également présidé ses retombées – Grown-ish, qui fonctionne sur Freeform depuis 2018, et Mixte, qui fonctionne sur ABC depuis 2019 – avant de quitter ABC pour Netflix en 2018 dans le cadre d’un accord de 100 millions de dollars sur trois ans.

Le premier projet Netflix de 45 ans, #BlackAF, dans lequel il joue une version de lui-même plus élevée et moins sympathique que Anthony Anderson joue sur Noirâtre, a divisé les critiques (il a une note de 46% sur RottenTomatoes) et le public (son score d’audience RT est favorable à 76%). Barris, pour sa part, dit que cela vient avec le territoire de faire quelque chose d’audacieux: «Noirâtre n’a jamais été décerné [an Emmy] parce que «les émissions de câble cool» le prenaient. Cette est le show du câble cool! «

Barris, né à Inglewood, en Californie, est le fils d’un ouvrier d’usine GM et d’une femme au foyer qui a divorcé quand il était un jeune enfant. Il a ensuite connu plus que sa part de traumatisme, perdant un jeune frère à la leucémie, observant son père maltraiter physiquement sa mère et voyant sa mère tirer sur son père (qui a survécu). Mais, souligne-t-il, « il y a beaucoup de beauté qui vient de la tragédie … la comédie, en particulier, est une ramification de la tragédie. »

Quand Barris avait 10 ans, son père a survécu à un accident de travail qui a entraîné un «règlement considérable». Avec sa moitié, la mère de Barris a déménagé elle-même et ses enfants survivants à «Hancock Park adjacent», qui offrait un quartier plus sûr et de meilleures écoles. En fin de compte, Barris est parti à Clark Atlanta University, où il a obtenu un diplôme en arts médiatiques en 1996, puis est retourné à Los Angeles, où il a travaillé dans les domaines de la politique urbaine, de la publicité et de l’édition musicale – même si, dit-il, « a toujours su que je voulais faire quelque chose avec la comédie. J’ai toujours vraiment, vraiment aimé écrire. »

À la fin des années 1990, par frustration face au manque d’opportunités télévisées pour les Noirs, Barris a travaillé sur un documentaire sur le problème, pour lequel il a interviewé Felicia D. Henderson, qui était alors écrivain sur Moesha. Elle l’a ensuite embauché comme sono sur son prochain spectacle, Soeur soeur, et l’a aidé à décrocher une place dans l’initiative de diversité de Paramount pour les écrivains en herbe. Après cela, jusqu’en 2013, il a régulièrement – mais aussi avec une grande frustration – travaillé dans des salles de télévision pour des émissions dirigées par d’autres, tout en produisant ses propres pilotes sur le côté – dont les 18 premiers n’ont pas été commandés en série. (A présent devenu un jeune mari et père, il était aidé financièrement par les America’s Next Top Model, que lui et son meilleur ami d’enfance Tyra Banks co-développé et vendu à la télévision en 2003.)

Pour le pilote n ° 19, cependant, il a décidé d’aborder les choses différemment. «J’ai en quelque sorte eu mon moment de« putain », se souvient-il,« et je me suis dit: «Je ne vais pas essayer de faire appel à quelqu’un d’autre; Je vais raconter mon histoire et je ne tirerai aucun coup. »» Le résultat a été Noirâtre – dont le patriarche, son substitut, était à l’origine une location de diversité dans une salle de télévision, mais s’est transformé en directeur de publicité à la demande d’ABC, qui a remporté une guerre d’enchères pour l’émission en 2013, reconnaissant son attrait potentiel pour les téléspectateurs noir et blanc. «Je l’ai écrit pour mon peuple, pour ma communauté», dit Barris, «mais je voulais que tout le monde le regarde.»

Beaucoup l’ont fait. Noirâtre est devenu un succès critique et d’audience, même avec First Lady Michelle obama le déclarant son émission préférée, et beaucoup ont commencé à le comparer à l’immense influence The Cosby Show. Barris, cependant, l’avait modelé sur différents spectacles, à savoir ceux réalisés par Lear. «Il a joué un rôle beaucoup plus important dans ma vie que Bill Cosby », souligne Barris. « Noirâtre est Tous dans la famille se rencontre Bon temps… The Cosby Show concernait une famille qui était noire; Noirâtre c’est une famille qui était absolument noire. »

Comme les émissions de Lear, Noirâtre a toujours abordé avec humour des problèmes sociaux difficiles – du n-mot au Juneteenth. Mais, en 2018, Barris a été dévasté quand ABC a refusé de diffuser un épisode dans lequel il a versé son cœur, son âme et plus d’argent et de ressources que tout autre, « S’il vous plaît, bébé, s’il vous plaît », qui traitait de Pres. Donald Trump, Charlottesville et la controverse agenouillée de la NFL. Il est entendu que Disney, la société mère d’ABC, craignait que l’épisode ne fasse échouer ses efforts alors en cours pour acquérir Fox, alors ils l’ont enterré. Peu de temps après, Barris a été retiré de son contrat avec le réseau et en a signé un nouveau avec Netflix. (Fait intéressant, à la lumière des événements récents, il pense que «S’il vous plaît, bébé, s’il vous plaît» peut encore voir le jour: «J’ai parlé à Dana Walden et Bob Iger et Peter Rice, et j’ai toujours l’espoir que cet épisode sera réellement diffusé », révèle-t-il. « Il est plus près de diffuser maintenant qu’il ne l’a jamais été. »)

En passant d’ABC à Netflix, Barris suivait les traces d’un de ses mentors, showrunner Shonda Rhimes, et sera bientôt suivi par Channing Dungey, qui était devenu à la tête du Réseau Alphabet à mi-parcours de la Noirâtre. « Ce fut une situation formidable », dit-il à propos de sa nouvelle maison – bien qu’il soit profondément frustré par les réactions dures qui ont accueilli sa première émission de haut niveau pour le streamer, #BlackAF, lors de ses débuts en avril. «Regardez», dit-il, «le spectacle n’était pas parfait. Je suis un acteur merdique. Je me suis amélioré, mais j’ai l’impression que certains de ces jeux de merde ont vraiment aidé le rôle. Un véritable acteur n’aurait pas pu jouer ce rôle. Ça n’aurait pas été le même spectacle. »

Beaucoup ont frappé #BlackAF pour revisiter le territoire de Barris précédemment couvert Noirâtre, seulement maintenant sans la contrainte des normes et pratiques de réseau. « L’idée que les gens me critiquent parce qu’elle est si proche de Noirâtre? » Barris répond avec indignation: « Je me dis: » Va te faire foutre, mec. « Je le referais. Les écrivains racontent leurs histoires dans leur voix… C’était une version de mon histoire… Il est important de la répéter encore et encore, car elle doit être enfoncée dans l’idée que nous [blacks] font partie du tissu de ce pays d’une manière que vous ne voyez pas. » Il ajoute: « Je ne ferais rien de différent » et « S’il est permis de revenir, je le referai ».

Dans l’intervalle, Barris, comme le reste de l’Amérique, est en train de traiter le moment sans précédent de l’histoire à travers lequel nous vivons, avec à la fois une pandémie meurtrière affectant des millions de personnes de manière invisible et des troubles sociaux massifs dans les rues après le meurtre de George Floyd. Tout comme Dre d’Anthony Anderson a des conversations difficiles avec sa famille sur Noirâtre, Barris, père de six enfants, les a accompagnés des siens. (Il note: « Ma fille a été détenue par la police le vendredi soir où cela s’est produit », dit-il à propos du décès de Floyd. « Mon jeune de 18 ans, qui vient de rentrer de NYU, a été impliqué dans un incident de balle en caoutchouc et voir des voitures de police incendiées et cela l’a vraiment secouée alors qu’elle protestait. »)

Il travaille également, révèle-t-il, sur un nouveau projet lié à Juneteenth. «Je suis en pourparlers avec Netflix», dit-il. « Pharrell [[Williams]et je vais faire une comédie musicale. Nous l’avons d’abord vendu à Oskar Eustis au public [Theater in New York]et maintenant on va le faire avec Jordan Cooper à Netflix en tant que film. La raison pour laquelle nous sommes entrés là-dedans – que nous devons le faire maintenant – c’est à cause de l’ironie karmique de l’idée que Colin Kaepernick a été licencié de son travail pour s’être agenouillé pour la cause spécifique de la violence policière – pas l’égalité raciale, pas un salaire égal, ni ceci ni cela, mais la violence policière – et a été spécifiquement renvoyé de son travail, et maintenant nous avons un jeune homme qui perd la vie de cette manière tragique et publique. »