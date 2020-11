POCO M3 lancé avec Snapdragon 662 SoC, triple caméra arrière avec un prix de départ de 149 $

POCO M3 a été officiellement lancé et sera disponible à l’achat à partir du 27 novembre avec un prix de départ de 149 $ sur AliExpress, Amazon, Alza.ca, eMAG, Lazada, Mi.com, Mi-Home.pl et X-Kom. La date de sortie et le prix du POCO M3 India n’ont pas encore été révélés.

Le téléphone est disponible en deux variantes de stockage et de RAM différentes 4 Go + 64 Go (au prix de 149 $) et 4 Go + 128 Go (au prix de 169 $). POCO M3 est livré avec un SoC Qualcomm Snapdragon 662 et dispose de trois caméras arrière.

Le téléphone dispose d’un grand écran Full HD + de 6,53 pouces (1080 × 2340 pixels) avec un rapport hauteur / largeur de 19,5: 9 et un rapport écran / corps de 90,34%. L’écran dispose également d’une encoche en forme de goutte d’eau qui abrite la caméra frontale.

POCO M3 est un téléphone double SIM et fonctionne sur Android 10 avec MIUI 12 pour Poco en plus. La configuration de la caméra arrière comprend un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur secondaire de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Le téléphone est livré avec un jeu de tir avant de 8 mégapixels.

Poco M3 contient une batterie de 6000 mAh prenant en charge une charge rapide de 18 W. Le téléphone comprend 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS / A-GPS, USB Type-C et une prise casque 3,5 mm.