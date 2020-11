Poco M3 fuit, s’inspire de la conception de l’édition OnePlus 8T Cyberpunk

Olympique Lyonnais T-shirt manches longues technique Training Teck Junior - 7-8A OL - Foot Lyon

Avec ses empiècements en mesh et ses matières respirantes, la gamme TRAINING TECK allie technicité et design. Anthracite et blanche, elle s'inspire de la tendance actuelle du scapulaire. Pensées pour les pratiquants, les finitions des produits les rendent confortables même dans l 'effort. A l'image du club,