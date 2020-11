Poco confirme les spécifications du nouveau mid-ranger avant le lancement de demain

Le Poco M3 sera lancé en Europe demain.

Il est confirmé qu’il est livré avec le chipset Snapdragon 662.

L’appareil abritera également une grande batterie de 6000 mAh.

Poco est prêt à annoncer demain la M3 en Europe. La conception du smartphone a fui la semaine dernière, montrant un appareil qui ressemble à l’édition OnePlus 8T Cyberpunk. Maintenant, Poco est allé de l’avant et a confirmé les spécifications clés du téléphone, y compris son chipset, batterie, et taille d’affichage.

Comme annoncé auparavant, le Poco M3 comportera le processeur Snapdragon 662. Le SoC octa-core de milieu de gamme a fait ses débuts sur le Moto G9 plus tôt cette année et est depuis apparu sur le Realme 7i et le Moto G9 Power.

Xiaomi n’a toujours pas de téléphone Snapdragon 662, il semble donc que le Poco M3 ne soit pas un appareil renommé après tout. Cela dit, il convient de noter que Xiaomi travaillerait également sur un téléphone Redmi avec le même chipset, de sorte que le reskinning pourrait fonctionner dans l’autre sens cette fois.

Ailleurs, il est confirmé que le Poco M3 est livré avec une batterie de 6000 mAh et un écran de 6,53 pouces. Le tweet officiel intégré ci-dessous montre le téléphone dans son intégralité, y compris sa matrice à trois caméras.

Malheureusement, nous n’avons pas de détails confirmés sur les spécifications de l’appareil photo, la RAM et le stockage du téléphone, mais vous n’aurez pas à attendre longtemps pour le savoir.

