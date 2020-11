Pochettino partage ce qu’il a dit à Marcelo Bielsa avant de rejoindre Leeds – .

in

Mauricio Pochettino a dit Monday Night Football sur Sky Sports (11/02/20 à 19:20) qu’il a dit à Marcelo Bielsa qu’il aura «beaucoup de succès» en Angleterre avant de rejoindre Leeds.

En 2018, Leeds, alors membre du championnat, a pris la décision audacieuse de nommer le très réputé Bielsa comme entraîneur-chef et il est juste de dire que tout ce qui était attendu s’est produit.

De Pochettino à Pep Guardiola, ils considèrent tous Bielsa comme le meilleur entraîneur du monde et compte tenu du travail qu’il a accompli à Elland Road pendant ses deux ans, il est assez clair d’où il tire sa réputation.

S’il y a quelqu’un qui comprend Bielsa plus que quiconque dans le jeu d’aujourd’hui, de son personnage à sa tactique, alors c’est Pochettino, qui travaille sous ses ordres depuis qu’il est adolescent et il a partagé un appel téléphonique que Bielsa lui a fait avant son déménagement à Angleterre.

«Je dois dire que quand il était en France, il m’a appelé et il m’a posé des questions sur l’Angleterre», a déclaré Pochettino à Sky Sports. «Et j’ai dit:« Marcelo, tu peux réussir ici ».

«Je parle beaucoup de la culture anglaise. Les joueurs anglais et l’identité parce qu’à la fin, c’est toujours en avance sur la culture anglaise dans chaque équipe. Et vous devez garder cela parce que c’est l’identité de la Premier League. Et j’ai dit « vous irez parfaitement bien ». »

Alors qu’un Pep Guardiola, Carlo Ancelotti et Jose Mourinho peuvent avoir leurs armoires empilées avec des trophées, cela ne montre parfois pas vraiment la vraie valeur d’un entraîneur ou d’un manager.

C’est le cas de Bielsa, qui est peut-être le meilleur entraîneur de la Premier League aujourd’hui et le travail qu’il a effectué avec les joueurs de Leeds en est la preuve.

La majorité de ces joueurs éprouvaient des difficultés dans le championnat quand il s’est joint pour la première fois et ils ont été considérés comme des joueurs de milieu de table au deuxième niveau.

Mais le regard d’aigle et les manières exigeantes de Bielsa les ont transformés en footballeurs de Premier League de première qualité tels que Luke Ayling, Stuart Dallas, Kalvin Phillips et Patrick Bamford, pour n’en nommer que quelques-uns.

