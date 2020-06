PNL x Netflix : un teaser pour une collaboration ?

Netflix, le géant du streaming, a encore semé le trouble chez ses abonnés, surtout pour ceux qui sont fans du groupe de rappeurs PNL. Il a posté un teaser laissant apparaître trois lettres, notamment les initiales du premier EP du duo.

Tour à tour, la plateforme de streaming, ainsi que les deux frères et rappeurs du groupe PNL, ont diffusé des étranges trailers sur leurs comptes Twitter respectifs. Comme Ademo et N. O.S savent très bien le faire, ils ont une nouvelle fois usé des codes de communication du genre musical, qui leur sont propres, afin de mettre à profit cette nouvelle et surprenante collaboration avec Netflix.

« QLF », logo de la maison de production de PNL

Dans la soirée du mercredi 24 juin, la multinationale de Scots Valley a affolé la toile avec sa publication énigmatique en mode retro-gaming. Sur son compte Twitter, Netflix France a en effet laissé apparaître trois lettres. Il faut croire que ces sigles seraient principalement destinés pour ceux qui savent, puisque le « mot de passe » en question n’est autre que les initiales du premier EP du duo de rap français sorti le 2 mars 2015. Par ailleurs, il s’agit également de la marque du label ayant produit ce second album et l’unique logo utilisé pour leur tournée en 2017.

Netflix collaborera probablement avec PNL

Ademo et NOS jouent le même jeu que le géant du streaming et dévoilent à leur tour le logo de Netflix sur leur compte officiel. Une courte vidéo qui laisse croire une future collaboration avec la plateforme. Pour l’instant, il est difficile d’imaginer s’ils comptent faire une série, un live-concert ou encore un documentaire retraçant l’histoire des deux frères. En tout cas, il s’agit d’une première en termes de partenariat entre ces entités. On peut cependant être sûr que ce seront tous les abonnés de Netflix et pas « Que La Famille », qui aura le grand plaisir de découvrir cette nouveauté à l’horizon.

Indices et messages subliminaux

Que ce soit Netflix ou le groupe de rappeurs, tous les deux ont un certain penchant pour donner un petit avant-goût de leur projet. Quant à Ademo et N.O.S, ils n’hésitent pas du tout à casser les codes pour laisser apparaître une lueur de ce qu’ils sont en train de préparer. En ce qui concerne ce dernier teaser par ailleurs, il est impossible pour leurs fans de passer à côté du clin d’œil. Certes, cet ultra-court-métrage n’est pas passé inaperçu par les 1 million d’abonnés de PNL.

Sur la plateforme de streaming, qui avait récemment dévoilé la date officielle de la saison 5 de la série Lucifer, le trailer a simultanément donné l’impression qu’elle allait faire une énorme annonce. D’une autre part, il faut préciser que l’album des « Deux frères » a été officialisé il y a quatorze mois maintenant. Aussi, on parle d’une nouvelle expérience bien tentante pour les auteurs du « Monde Chico » qui viennent, il y a quelques jours, de proposer leur troisième collection de vêtements.