PMGC culmine à 1,58 million de téléspectateurs pour battre le record d’audience de PUBG Mobile Esports

in

Image via Tencent

Le PUBG Mobile La saison zéro du Championnat mondial (PMGC) a battu le dernier record d’audience de la scène e-sport du jeu en seulement la première semaine.

Le deuxième jour du premier super week-end a culminé à 1 588 477 personnes, selon Esports Charts. C’est bien plus que le record précédent de 1,1 million de téléspectateurs de pointe établi au cours de la PUBG Mobile Ligue mondiale (PMWL) Est plus tôt cette année.

Connexes: Comment regarder le PUBG Mobile Championnat mondial saison zéro

L’audience moyenne du championnat a également été bonne après quatre jours de compétition et plus de 24 heures de diffusion. Selon Esports Charts, 505 194 personnes en moyenne ont regardé le flux. Ces statistiques sont basées sur les données de Facebook, Nimo TV, Twitch et YouTube. Le PMGC est diffusé en 13 langues.

L’impressionnant pic d’audience est venu même après les équipes indiennes, PUBG Mobile plus grande région en termes de téléchargements, ne sont pas en concurrence. Le jeu a été interdit dans le pays d’Asie du Sud en septembre dernier en raison de violations présumées de la sécurité des données. Le PMPL Asie du Sud a connu une baisse de 85% de l’audience à cause de cela. La croissance du jeu dans les autres régions et l’intérêt toujours considérable de l’Inde ont réussi à combler cette lacune dans l’audience du PMGC.

Connexes: Résultats des super week-ends de la PUBG Mobile Championnat mondial saison zéro

Les chiffres impressionnants aideront certainement à propulser le jeu vers une autre grande année en 2021, pour laquelle Tencent a de grands projets. La cagnotte pour PUBG Mobile esports en 2021 est de 14 millions de dollars. Plusieurs nouvelles ligues professionnelles et ouvertures de clubs ont également été introduites pour l’année prochaine.

L’étape de la ligue de la saison zéro du PMGC à 2 millions de dollars se déroulera jusqu’au 20 décembre. Les 16 meilleures équipes d’ici passeront aux finales du PMGC en janvier 2021.