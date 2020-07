Pluton aurait eu des océans souterrains d’après les experts

Bien que Pluton est maintenant réputé glacial, il peut avoir commencé comme un monde chaud qui s’est formé rapidement et violemment, selon une nouvelle étude.

Ce résultat suggère que Pluton peut avoir possédait un océan souterrain depuis le début de sa vie, améliorant potentiellement ses chances d’accueillir la vie, ont déclaré les chercheurs.

Les travaux antérieurs supposaient que Pluton provenait de roches froides et glacées qui s’agglutinaient au loin Ceinture de Kuiper, l’anneau d’objets au-delà de l’orbite de Neptune. Bien qu’il existe des preuves que Pluton possède actuellement un océan liquide sous son épaisse coquille gelée, les chercheurs ont suggéré que cet océan souterrain s’est développé longtemps après la formation de Pluton, après la fonte de la glace due à la chaleur des éléments radioactifs dans le cœur de Pluton.

Maintenant, les scientifiques soutiennent qu’au lieu d’une formation froide, Pluton a eu un démarrage à chaud, plein de force explosive.

« Quand nous regardons Pluton aujourd’hui, nous voyons un monde gelé très froid, avec une température de surface d’environ 45 Kelvin [minus 380 degrees Fahrenheit, and minus 228 degrees Celsius] », a déclaré à Space.com l’auteur principal de l’étude, Carver Bierson, un scientifique planétaire de l’Université de Californie à Santa Cruz. » Je trouve étonnant qu’en regardant la géologie enregistrée sur cette surface, nous puissions en déduire que Pluton a eu une violente et rapide formation qui a suffisamment réchauffé l’intérieur pour former un océan d’eau souterraine. «

Les chercheurs ont analysé les soi-disant «caractéristiques d’extension» sur la surface de Pluton. L’eau se dilate lorsqu’elle gèle, de sorte que l’intérieur de Pluton se refroidit, la surface de Pluton s’étire, générant des structures reconnaissables.

Les scientifiques ont comparé les observations géologiques de Pluton capturées par la NASA Nouveau vaisseau spatial Horizons, qui a survolé la planète naine en 2015, avec différents modèles d’origine et d’évolution de Pluton. Si Pluton avait un démarrage à froid, sa coque gelée aurait subi une compression au début de l’histoire du monde sous la chaleur de la fonte des éléments radioactifs, puis une extension plus tard après la décomposition de ces éléments radioactifs et le refroidissement de Pluton. Cependant, ils ont trouvé que les parties les plus anciennes de la surface de Pluton imagées à haute résolution ne montrent aucun signe clair de compression.