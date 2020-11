Plusieurs streamers interdits par Nintendo pour avoir joué à Hyrule Warriors: Age of Calamity

Avant la sortie mondiale de Nintendo Hyrule Warriors: Age of Calamity aujourd’hui, certains joueurs ont été punis pour avoir tenté de jouer au jeu tôt alors qu’il était sorti hier dans certaines parties du monde.

Plusieurs streamers ont été interdits sur Twitch pour avoir été mis en ligne avec Âge de calamité, recevant des suppressions de droits d’auteur sur leurs comptes de Nintendo.

Ces interdictions et suppressions de droits d’auteur sont survenues alors que le jeu était en direct en Australie et au Japon près de 12 heures avant qu’il ne soit disponible dans d’autres pays. C’est typique de la plupart des titres Nintendo et c’est une pratique courante pour les joueurs de créer des comptes étrangers pour télécharger des jeux tôt.

Bien que cela se produise avec chaque version majeure de Nintendo, y compris Animal Crossing: Nouveaux horizons plus tôt cette année et Épée Pokémon et Bouclier l’année dernière, plusieurs comptes ont fait l’objet de retraits pour atteinte aux droits d’auteur et d’interdictions temporaires Âge de calamité « de bonne heure. »

Je viens de recevoir un retrait pour atteinte aux droits d’auteur et mon compte est suspendu pendant 48 heures après avoir diffusé Age of Calamity bien qu’il soit sorti en Australie, au Japon, dans une partie de l’Europe et dans toute l’Europe en 30 minutes? Putain de merde quoi? – CLG Linkus7 (@ Linkus7) 19 novembre 2020

Linkus7, un speedrunner professionnel et un streamer pour CLG, était l’un des plus grands noms à avoir été banni. Il a dit que son compte serait suspendu pendant 48 heures et qu’il a été donné parce que Nintendo a affirmé que le flux «enfreignait du contenu».

REVERSAL, un autre grand créateur centré sur Nintendo, a réalisé une vidéo expliquant comment il avait été banni en plein milieu du jeu alors que le jeu était sorti en Australie et que son compte EU Switch pouvait accéder au jeu et y jouer. Dans la vidéo, il a déclaré que certains streamers japonais et coréens avaient également été interdits pour la même raison, même si le jeu était officiellement sorti dans leur région.

Cela semble être une confusion de la part de Nintendo où une forme de réponse de retrait automatique n’a pas enregistré que le jeu était en direct dans certaines régions du monde, ce qui permet aux joueurs du monde entier d’y accéder s’ils passent par les canaux appropriés. Nintendo n’a pas commenté les interdictions mais a fourni une adresse e-mail aux streamers pour qu’ils contactent la société dans chacun de leurs avis de retrait initiaux envoyés via Twitch.

Il semble que ce n’était qu’en réponse au match joué le 19 novembre. Maintenant que Âge de calamité est disponible partout, il existe plusieurs chaînes diffusant le jeu à environ 10000 téléspectateurs dans la catégorie Twitch.

