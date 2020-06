Plusieurs célébrités accordent leur soutien à John Boyega après son discours sur Black Lives Matter

John Boyega, qui est bien connu pour son travail fantastique dans Guerres des étoiles a récemment prononcé un discours en Hyde Park. Dans son discours, il a exprimé ses émotions profondes et sa rage contre le racisme et la discrimination. Après cela, de nombreuses célébrités de l’industrie se sont manifestées pour montrer leur soutien et leurs encouragements. Non seulement les stars et les cinéastes d’Hollywood, ses fans du monde entier sont également d’accord avec sa position et l’appuient.

Son discours puissant et inspirant a également été l’une des choses les plus partagées sur les réseaux sociaux récemment. Black Lives Matter est maintenant un mouvement qui se renforce grâce à des protestations à grande échelle et à des hashtags et publications sur les réseaux sociaux. Et il obtient l’attention requise pour toutes les bonnes raisons.

Dans son discours, John Boyega a déclaré ouvertement qu’il ne s’inquiétait pas de ne pas trouver de travail dans l’industrie traditionnelle après cela. Donc, cela prouve sûrement que l’acteur accorde beaucoup plus d’importance à l’humanité et aux droits de l’homme.

Voici comment Hollywood a réagi au discours de Black Lives Matter de John Boyega

Après ce discours, de nombreux cinéastes ont non seulement montré leur soutien mais ont également exprimé leur empressement à travailler avec John. Jordan Peele, Rian Johnson et Matthew A. Cherry sont quelques cinéastes qui ont apporté leur soutien.

De nombreux réalisateurs de renom comme Cathy Yan, Olivia Wilde, Mike Flanagan, Peyton Red, entre autres, ont soutenu l’acteur sur ses opinions. Bien sûr, John Boyega mérite tout le respect et l’appréciation qu’il a reçus. Boyega a prouvé qu’il avait le courage et la compassion nécessaires pour dénoncer de telles causes et inspirer les gens à faire de même.

En plus d’exprimer leur désir de travailler avec Boyega, des personnalités de l’industrie lui ont souhaité du succès dans ses efforts et l’ont encouragé à poursuivre ce qu’il fait.

Boyega a toutes les raisons de mériter le soutien et le respect

Tout d’abord, parler ouvertement d’un sujet aussi sensible sans se soucier de sa carrière a été une étape qui demande du courage. En outre, en tant que citoyen du Royaume-Uni, John a soutenu le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis après le meurtre brutal de George Floyd. Les gens l’ont critiqué et rejeté au début, mais il a continué à faire ce en quoi il croyait.

Son discours de 5 minutes a touché des milliards de cœurs à travers le monde. Ce discours a également touché des gens qui ne connaissaient pas John Boyega ou qui n’étaient pas ses fans. Par conséquent, nous avons vraiment besoin de plus de célébrités qui ne sont pas seulement des personnalités publiques mais qui inspirent aussi les dirigeants.