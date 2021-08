Qui est le plus jeune athlète des Jeux Olympiques de tous les temps ?

La cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Tokyo 2020-2021 approche, après nous avoir fait découvrir une série d’athlètes du monde entier. Au cours des trois dernières semaines, l’événement multisports a couronné des athlètes de différents pays et de différents âges, montrant clairement que le talent et le dévouement ne connaissent aucune limite.

Une skateuse de 13 ans est devenue la première plus jeune médaillée olympique de Grande-Bretagne, mais elle n’est pas la plus jeune olympienne de tous les temps.

Qui est le plus jeune olympien de l’histoire ?

Le plus jeune olympien de tous les temps est Dimitrios Loundras, un gymnaste de dix ans qui a participé aux tout premiers Jeux olympiques en 1896 à Athènes, en Grèce.

Dimitrios Loundras is the youngest Olympian ever, at age 10, this Greek gymnast competed in the 1896 Olympics in Athens pic.twitter.com/ikawycSNwI — History University (@TheHistoryU) July 27, 2021

Loundras avait 10 ans et 216 jours lorsqu’il concourut et remporta le bronze aux barres parallèles par équipes. Depuis 1896, le record n’a jamais été battu, mais évidemment, les temps ont changé et les Jeux olympiques ont gagné en importance.

Selon EuroSport, la règle 42 des Jeux olympiques stipule que “Il ne peut y avoir de limite d’âge pour les concurrents aux Jeux olympiques autre que celle prescrite dans le règlement de compétition d’une FI tel qu’approuvé par la commission exécutive du CIO.” Donc, les baby-boomers, les milléniaux ou la génération Z, sont tous les bienvenus pour concourir, tant qu’ils en ont les compétences.

Une skateuse britannique de 13 ans gagne une médaille olympique

Sky Brown a clairement ce qu’il faut pour remporter une médaille de bronze à l’âge de 13 ans seulement, devenant ainsi la plus jeune médaillée olympique britannique, faisant la fierté de toute une nation et donnant le coup d’envoi d’une carrière prometteuse.

Le 4 août 2021, Sky Brown est entrée dans l’histoire à 13 ans et 28 jours dans l’épreuve féminine de skateboard park au J.O. de Tokyo.

L’athlète autodidacte nippo-anglaise compte plus d’un million de followers sur Instagram et près de 300k abonnés sur sa chaîne YouTube avec son frère de 9 ans, Ocean. Elle est également la plus jeune athlète de Nike et est apparue dans des publicités aux côtés d’icônes mondiales, comme Serena Williams et Simone Biles.