Plus d’utilisateurs d’Android rejoignent le club de la bulle bleue; Le RCS de Google teste une fonctionnalité majeure d’iMessage

Les utilisateurs d’Android du monde entier rejoignent le club de la bulle bleue. Cela signifie que RCS (Rich Communication Services) est diffusé dans le monde entier, permettant à ceux qui utilisent un combiné Android de rejoindre ceux aux États-Unis qui ont reçu la mise à jour l’année dernière. RCS remplace l’ancienne application Android Messages et utilise une connexion Wi-Fi ou de données au lieu de la voix. Cela signifie que les messages contenant des photos ou des vidéos auront une meilleure apparence et que des messages beaucoup plus volumineux pourront être envoyés et reçus.

Google cherche à faire correspondre les fonctionnalités iMessages d’Apple, notamment le cryptage de bout en bout



Certaines autres fonctionnalités qui font partie de RCS incluent les confirmations de lecture qui vous alertent lorsqu’un message que vous avez envoyé a été lu, et vous saurez également quand la personne avec laquelle vous discutez saisit une réponse à un message que vous venez de publier. RCS ne fonctionne pas avec iOS ni même avec les téléphones Android qui utilisent des applications de messagerie de marque opérateur ou tierces. Vous pouvez savoir si la personne à l’autre bout de votre conversation utilise la nouvelle plate-forme de messagerie par la couleur de la bulle de texte à l’écran. Si les deux parties utilisent RCS, cette bulle sera bleue, de la même manière que les utilisateurs d’iPhone savent si la personne à laquelle ils envoient des SMS utilise un appareil iOS ou Android.

Dans un article de blog publié à la fin de la semaine dernière, Google a déclaré: « À mesure que les smartphones sont de plus en plus avancés, nos applications de communication devraient également évoluer pour répondre à nos besoins en constante évolution. Au cours des dernières années, nous avons travaillé avec l’industrie mobile et les fabricants d’appareils sur plusieurs opérateurs. réseaux dans certains pays pour fournir des fonctionnalités de chat dans Messages basées sur la norme ouverte RCS (Rich Communication Services). Les fonctionnalités de chat mettent à niveau la messagerie texte SMS afin que vous puissiez envoyer et recevoir des photos et des vidéos de meilleure qualité, chatter via Wi-Fi ou données, savoir quand votre message est lu, partagez vos réactions et profitez de discussions de groupe plus dynamiques et attrayantes. Aujourd’hui, nous avons terminé notre déploiement mondial de fonctionnalités de chat pour rendre cette expérience de messagerie moderne universelle et interconnectée pour tous sur Android. Désormais, toute personne utilisant Messages dans le monde entier1 a accès aux fonctionnalités de chat modernes depuis son opérateur ou directement depuis Google. »

L’une de ces fonctionnalités est le cryptage de bout en bout. Avec ce dernier, personne, même pas Google ou tout autre tiers pourra lire le contenu que vous envoyez via RCS depuis votre téléphone vers le téléphone de la personne à qui vous envoyez un message. Dans un premier temps, le chiffrement de bout en bout sera proposé aux bêta-testeurs à partir de ce mois-ci et se poursuivra l’année prochaine. Les conversations éligibles seront automatiquement mises à niveau vers le chiffrement de bout en bout, mais uniquement si la personne à l’autre bout du message a installé Messages et activé les fonctionnalités de chat.