Plus d’un million de repas livrés aux plus vulnérables d’Écosse cette année

Plus de 1,8 million de repas ont été donnés à ceux qui en ont le plus besoin en Écosse jusqu’à présent cette année.FareShare Scotland, géré par l’organisation caritative Community Food Initiatives North East (CFINE), a déclaré avoir livré 784 tonnes de nourriture de mars à septembre de cette année à organisations du tiers secteur soutenant les personnes vulnérables dans le nord de l’Écosse.La consommation mensuelle de nourriture a augmenté de 278% au cours des six derniers mois par rapport à 2019. Dernières nouvelles et analyses de la newsletter i Graeme Robbie, directeur de FareShare chez CFINE, a déclaré: «Le coronavirus a eu un impact significatif sur la vie des gens; des milliers d’individus et de familles se sont retrouvés dans une situation où ils ne pouvaient pas se permettre une nourriture adéquate. «Grâce aux aliments achetés grâce au financement du gouvernement écossais et donnés par les supermarchés, nous avons pu distribuer plus de 1,8 million de repas aux personnes dans le besoin. «Nous tenons également à remercier le conseil municipal d’Aberdeen pour les 1000 m² supplémentaires d’entrepôt, qui ont permis à CFINE de répondre de manière dynamique et efficace aux besoins croissants.» 784 tonnes de produits alimentairesCFINE exploite FareShare Scotland dans sept autorités locales: Aberdeen Ville, Aberdeenshire, Moray, Highlands, Western Isles, Orkney et Shetland.Les livraisons de denrées alimentaires sont constituées d’aliments non périssables, achetés avec un financement du gouvernement écossais, des aliments donnés par les supermarchés directement à FareShare et des excédents alimentaires en date redirigés de la Industrie alimentaire Dons et surplus Les groupes qui bénéficient des dons alimentaires comprennent les refuges pour sans-abri, les clubs de petit-déjeuner, les centres de jour pour personnes âgées et refuges de violence domestique (Photo: Annegret Hilse / Reuters) Il est ensuite redistribué à plus de 260 associations caritatives et groupes communautaires tels que des clubs de petit-déjeuner, des centres de jour pour personnes âgées, des refuges de violence domestique, des refuges pour sans-abri et des unités de L’organisation caritative a récemment nommé un agent de développement du nord de l’Écosse, qui aidera à étendre le réseau de partenaires de CFINE à travers les Highlands, les îles occidentales, les Orcades et les Shetland. qui nous aidera à atteindre plus de familles en situation d’insécurité alimentaire dans les Highlands et les îles grâce à notre réseau de partenaires », a ajouté M. Robbie.

TU-0220FR-01_PS Testo Ultra, solution complète aux défis de la vie intime d’un homme. TestoUltra est une naturelle à 100%, efficace et sans danger qui peut fournir une solution complète aux défis de la vie intime d’un homme.

Astralpool Flotteur d’hivernage Quantité - Lot de 24 Flotteur d’hivernage piscine Durant l’hiver, le gel peut déformer les parois de la piscine et détériorer le revêtement de manière irréversible. Les flotteurs sont donc indispensables dans le cadre d’un hivernage passif et permettent d’éviter les dégàts causés en absorbant la pression de le glace et

Ondilo Ilot connecté ICO - Analyseur d’eau de piscine connecté ICO, analyseur de piscine intelligent et connecté Fabrication Française ICO analyse, anticipe et conseille Confort Déposez simplement ICO à l’eau et vérifiez la qualité de votre eau de piscine ou spa directement sur votre smartphone où que vous soyez. Contrôle Les multiples capteurs d’ICO gardent un oeil sur

Astralpool Flotteur d’hivernage Quantité - Lot de 30 Flotteur d’hivernage piscine Durant l’hiver, le gel peut déformer les parois de la piscine et détériorer le revêtement de manière irréversible. Les flotteurs sont donc indispensables dans le cadre d’un hivernage passif et permettent d’éviter les dégàts causés en absorbant la pression de le glace et

Milical LCD Porridge Aux Flocons D'Avoine 4 sachets repas Description : Milical a développé une gamme minceur afin de vous apporter tous les nutriments nécessaires dont votre corps a besoin. Programme Perte de Poids se présente sous forme de préparation déshydratée à diluer, qui se révèle être un délicieux porridge protéinée aux flocons d'avoines, faible calorie.

La Chikolodenn Thon Aux Légumes Confits Au Pistou Sur Un Lit De Riz, Plat Individuel 280g De délicieux morceaux de thon (40%) accompagnés de légumes d’été confits (courgette, aubergine, poivrons) au pistou et du riz composent cette recette estivale et parfumée riche de saveurs. Une de nos recettes comme à la maison, artisanales et naturelles, sans conservateur, ni colorant. Des recettes inspirées