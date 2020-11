Plus de spécifications du Snapdragon 875 révélées

Qualcomm annoncera probablement le Snapdragon 875, sa puce 5 nm pour les smartphones phares, sur Le 1er décembre, et grâce à une vague de rumeurs, nous en savons déjà pas mal. Leaker Weibo populaire Digital Chat Station a maintenant révélé quelques détails supplémentaires concernant le SoC.

Selon le pronostiqueur, le Snapdragon 875 a un cœur Arm Cortex-X1 cadencé à 2,84 GHz, trois cœurs Cortex-A78 avec des vitesses d’horloge de 2,42 GHz et quatre cœurs Cortex-A55 fonctionnant à 1,8 GHz.

En revanche, le Snapdragon 865 dispose d’un processeur Cortex-A77 avec une fréquence de 2,84 GHz, trois cœurs Cortex-A77 fonctionnant à 2,42 GHz et quatre cœurs Cortex-A55 cadencés à 1,8 GHz.

Le Snapdragon 865 est basé sur le processus 7 nm et son ancien noyau Cortex-A77 est environ 30% plus lent que le Processeur Cortex-X1 pour des performances optimales. Le nouveau Cortex-A78 est également 20% plus rapide que le Cortex-A77.

La dernière fuite indique également que le Snapdragon 875 offre un cache et une bande passante mémoire améliorés, et il est conforme à rumeurs selon lesquelles la nouvelle puce aurait le GPU Adreno 660.

Et enfin, le fuyant dit également que la puce consomme peu d’énergie.

Selon un référence qui a fait surface récemment, le Snapdragon 875 est 25% plus rapide que le Snapdragon 865.

Le Samsung Le Galaxy S21 pourrait être l’un des premiers téléphones Android à intégrer la nouvelle puce de Qualcomm. Cependant, tous les fabricants de smartphones ne prendront pas le train en marche, car les rapports affirment que le prochain téléphone haut de gamme de Google, vraisemblablement le Pixel 6, sera alimenté par une puce propriétaire, et LG ne sortira pas de smartphone phare au premier semestre 2021.