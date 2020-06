Plus de possibilités ‘Ash vs Evil Dead’, Anecdotes finales ‘Battlestar Galactica’, ‘Devils’, Notes TV inattendues – / Film

Dans cette édition de TV Bits:

Ash vs Evil Dead les stars croient pouvoir convaincre Bruce Campbell revenir.

Ash vs Evil Dead a ramené Bruce Campbell au rôle de l’emblématique Ash Williams plus de deux décennies après sa dernière sangle sur le bras de la tronçonneuse. Mais il semblait que dès que nous l’avons revu dans le rôle de combat de monstres, Campbell avait fini pour de bon, se retirant du rôle à la fin de la saison 3. Mais son Ash vs. Evil co-stars mortes Dana DeLorenzo et Ray Santiago pense qu’ils pourraient convaincre Campbell de reprendre le rôle si un autre réseau le ramenait de la tombe.

« Eh bien, je dis: » Ne dites jamais jamais « , » a taquiné DeLorenzo au Mainframe Comic Con 2.0 (via ComicBook.com). « La façon dont les choses se passent, j’ai lu toutes ces choses très terrifiantes sur notre industrie et juste les productions et les choses sont mises de côté, donc j’ai vraiment l’impression de ne jamais dire jamais. Il y a eu des émissions où elles sont annulées, mais elles sont ensuite récupérées par un autre réseau. Je sais que Bruce a dit qu’il était à la retraite, mais j’ai l’impression que Ray et moi pourrions le convaincre. »

Santiago a ajouté: «Je pense que suffisamment de temps s’est écoulé. Il a juste besoin d’un bon ou de deux ans, tout comme de se détendre dans les bois et de ne pas avoir le Boomstick dans ses mains, puis il commence à en rêver et il reviendra. «

Il n’y a actuellement aucune discussion sur la relance de la série, mais Campbell et le réalisateur original Sam Raimi et le producteur Robert Tapert développent un nouveau film pour la série. Peut-être qu’une résurrection de la franchise cinématographique pourrait donner vie à un renouveau de la série télévisée.

Ronald D. Moore a parlé à Collider de sa vision originale de la fin de Battlestar Galactica, ce qui aurait duré quatre heures. Finalement, près de deux heures ont été Battlestar Galactica finale, mais Moore décrit en détail à quoi ressemblait la coupe originale:

La coupe d’origine était probablement plus proche de quatre heures. Il y avait une structure différente dans le script que celle qui s’est retrouvée à l’écran. La structure du script était beaucoup moins linéaire – elle était très non linéaire. Je faisais des flashbacks et des trucs actuels et je mélangeais les flashbacks. Vous verriez la fin de l’histoire de Laura avant d’en voir le début, puis vous reviendrez au présent. Ensuite, vous verriez un autre morceau de l’histoire d’Adama. C’était vraiment très difficile. Quand vous l’avez lu … c’était comme « Wow! » C’était vraiment une chose énorme pour vous envelopper. Tout le monde était vraiment excité à ce sujet. Quand on l’a présenté comme ça dans un film, c’était vraiment difficile à suivre. Autant que je voulais que ça marche, les gens autour de moi disaient: «Je ne suis pas sûr que ça marche. Vous devriez peut-être le rendre linéaire. » Ensuite, j’ai commencé à me sentir comme si vous aviez raison. Donc, c’est devenu une pièce plus linéaire dans la mesure où tous les flashbacks se sont alignés chronologiquement au lieu de les faire tous dans le désordre. Une fois que vous avez fait cela, cela a changé la structure fondamentale. Il y avait des scènes qui marchaient et des scènes qui allaient trop longtemps. Voilà donc la différence entre les quatre heures et les trois heures. Il s’agissait simplement de changer la structure, de resserrer et de faire les coupes et les modifications habituelles que vous faites sur presque n’importe quel morceau de film pour le ramener à son poids de combat.

McDreamy revient à la télévision, mais le diable est dans les détails. Cinq ans après son départ L’anatomie de Grey, Patrick Dempsey a un nouveau drame télévisé, les diables, qui vient d’être repris par The CW. TV Line rapporte que la série dramatique internationale, qui met également en vedette l’acteur italien Alessandro Borghi, sera diffusée le mercredi à 20 heures. avant le drame d’investigation Coroner.

Voici un signe des moments étranges dans lesquels nous vivons en ce moment: l’émission télévisée la mieux notée de la télévision mercredi soir n’était même pas une émission télévisée, mais une diffusion ABC du film Pixar de 2009 En haut. Selon The Wrap, ABC a diffusé le film oscarisé mercredi soir à partir de 20 heures. à 22 h, ce qui le place au premier rang des classements chez les adultes de 18 à 49 ans.

