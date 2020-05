Plus de «One Good Thing» sur ce blog – betanewsfr

J’ai récemment découvert le site Web le plus utile, intitulé One Good Thing by Jillee, qui propose toutes sortes de solutions utiles et sensées aux défis quotidiens de la gestion d’un ménage.

Jill Nystul, blogueuse, auteur et créatrice / fondatrice de One Good Thing by Jillee, est née et a grandi dans le sud de la Californie, et habite maintenant dans une petite ville de l’Utah où elle vit avec son mari de plus de 30 ans, Dave. Elle est mère de quatre enfants adultes et a un petit-chiot.

Nystul est diplômé de l’université Brigham Young avec un diplôme en journalisme de radiodiffusion, travaillant comme journaliste / présentateur de nouvelles, producteur de segment pour un talk-show quotidien, et finalement en tant que producteur senior pour un autre talk-show quotidien, gagnant un Emmy en 2004.

Elle est ensuite devenue une mère au foyer pour élever ses quatre enfants, et pendant ce temps, elle s’est retrouvée aux prises avec des démons importants.

«Je souffrais d’anxiété et de dépression post-partum sévères, je me débattais avec la pression de prendre soin d’un jeune enfant atteint de diabète et de maladie cœliaque et je me sentais souvent submergée par des sentiments d’insuffisance et de désespoir», dit-elle.

Nysstul a fini par se tourner vers l’alcool pour faire face à la douleur qu’elle ressentait à l’intérieur, et après plusieurs années chaotiques et autodestructrices, elle s’est rendue dans un centre de traitement résidentiel pour toxicomanie.

«Ma« remise des diplômes »a eu lieu trois mois plus tard le jour de mon anniversaire, le 20 février 2008», dit-elle. «Je considère maintenant ce jour comme mon« nouveau anniversaire », quand on m’a donné une deuxième chance dans la vie, de trouver et de poursuivre ma passion.»

Nystul dit que, alors qu’elle tentait de vivre sa vie «un jour à la fois», la journaliste en elle a été réveillée, et elle a décidé de créer un blog intitulé «One Good Thing by Jillee», dans lequel elle partagerait «une bonne chose» chaque jour sur la vie et la maison.

Beaucoup d’entre eux présentent les propres petits succès de Nystul en matière de ménage, des recettes et la façon de rester en bonne santé. À sa grande surprise, elle a commencé à attirer d’autres personnes qui cherchaient également des façons de créer une maison et une vie qu’elles aiment.

«Le fait de me concentrer sur« One Good Thing »m’a aidé à trouver une vraie joie et un sens de la raison dans mon rôle de femme au foyer, ce qui me manquait en tant que jeune maman», explique Nystul. « Alors que de plus en plus de gens visitaient mon blog, j’ai reconnu que j’avais l’occasion d’aider des gens comme moi – des femmes au foyer accablées qui luttaient contre leurs propres démons. »

S’appuyant sur ses compétences et son expérience de la vie, elle s’est consacrée à aider à rendre la vie plus facile (et, espérons-le, plus agréable) à quiconque et à tous ceux qui effectuent le travail important de la gestion d’un ménage.

Je me suis inscrite à mes courriels quotidiens en juin 2019 et j’ai été éclairée tous les jours depuis.J’ai tout lu et appris de l’entretien ménager, des remèdes naturels, des recettes, des idées lumineuses, de la beauté, des huiles essentielles, de la fête des fêtes et de tout ce qui se passe entre les deux.

Vous trouverez des idées créatives comme des moyens simples de garder votre manucure plus longtemps; les moyens les plus simples d’empêcher que vos aliments ne deviennent rassis; des choses étranges et merveilleuses que vous pouvez faire avec votre cafetière; comment faire un détergent à lessive bricolage; utiliser des huiles essentielles pour votre santé et votre maison; et faire de simples cadeaux faits à la main.

Au cours de ces périodes stressantes, Nystul a intensifié ses efforts et ajouté des informations importantes, telles que des moyens d’aider votre communauté; comment rester en contact avec l’éloignement social; ce que vous devez savoir sur le nettoyage contre la désinfection; et, si vous vous sentez déprimé récemment, des moyens de bricolage pour remonter le moral.

«C’est la passion que je poursuis chaque jour», déclare Nystul. «Je crois vraiment qu’être« Jillee »est le travail que je suis né et que je suis né de nouveau.»

Pour vous inscrire à votre courriel quotidien ou consulter le site Web et les blogs, visitez www.onegoodthing.com. Vous ne serez pas déçu.