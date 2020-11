Plus de la moitié des pédopsychiatres voient des patients souffrant d’éco-anxiété

Un nombre croissant d’enfants et d’adolescents sont inquiets du sort de la planète, révèle une enquête. Selon une enquête du Royal College of Psychiatrists (RCP), plus de la moitié des psychiatres d’enfants et d’adolescents en Angleterre ont déclaré voir des patients angoissés par le changement climatique et l’état de l’environnement. Les jeunes souffrent de sentiments d’impuissance, de culpabilité, de panique et de colère face au sort de la planète, a déclaré le RCP. Dans certains cas, ils pourraient perdre le sommeil, devenir essoufflés et en sueur ou souffrir de mauvaise humeur. «La crise climatique est terrifiante et déroutante», a déclaré Charlotte, 16 ans, de Southampton. «Il y a beaucoup d’émotions à gérer. Je me suis senti impuissant à faire quoi que ce soit, triste de ce que nous perdons et coupable de mon propre impact. La couverture médiatique des catastrophes naturelles, comme les incendies en Amazonie, peut déclencher un stress écologique (Photo: CARL DE SOUZA / AFP / Getty) Comment y faire face Le RCP a défini une série de stratégies pour aider les parents et les tuteurs à faire face si un enfant se sent par ici. Ils comprennent l’écoute sérieuse des préoccupations d’un enfant à propos de la planète et l’aidant à se sentir plus en contrôle en prenant le contrôle de la situation. Cela pourrait inclure de prendre des mesures pour réduire l’empreinte carbone de leur famille ou de les mettre en relation avec d’autres jeunes militants faisant campagne pour le changement. «Nous savons que lorsque les enfants et les jeunes se sentent anxieux, stressés ou déprimés, une chose que les gens peuvent faire est de se concentrer sur des choses qu’ils peuvent contrôler», Dr Bernadka Dubicka, présidente de la faculté des enfants et adolescents du Royal Collège des psychiatres, dit i. «Parce que si vous avez davantage le sentiment de contrôler vos inquiétudes et vos difficultés, cela peut être très stimulant et aider à améliorer le sentiment de bien-être.» Mais elle a averti que sans l’action des politiciens pour conduire l’action climatique, les préoccupations des jeunes ne feraient que s’intensifier. «Si les climatologues ont raison, ce problème deviendra plus important pour nos enfants et nos jeunes», a-t-elle déclaré. Explainer: Qu’est-ce que le stress écologique? L’éco-stress est un moyen pratique de décrire toute une gamme de pensées, de sentiments et de réactions à entendre de mauvaises nouvelles sur la planète, telles que des rapports d’incendies de forêt dévastateurs et de fonte des calottes glaciaires et des avertissements désastreux des scientifiques sur le changement climatique ou la perte de biodiversité. Il peut être déclenché par de nombreux facteurs, tels que des images de catastrophes naturelles, la lecture d’histoires en ligne ou sur les réseaux sociaux, en apprenant à ce sujet à l’école ou en regardant un reportage à la télévision. Le RCP souligne que l’éco-stress n’est pas un diagnostic ou une maladie mentale en soi, mais peut affecter la santé mentale au fil du temps. La peur et l’inquiétude sont des émotions normales, mais si elles deviennent accablantes, les jeunes peuvent avoir besoin de consulter un professionnel pour les aider à faire face.

