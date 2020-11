Plus de la moitié de toutes les étoiles solaires de la Voie lactée peuvent avoir une planète habitable

Notre galaxie de la Voie lactée regorge de Planètes semblables à la Terre , suggère une nouvelle étude.

En moyenne, chaque étoile solaire de la voie Lactée abrite probablement entre 0,4 et 0,9 planètes rocheuses dans sa «zone habitable», la plage juste à droite des distances orbitales où l’eau liquide pourrait être stable à la surface d’un monde, ont découvert des chercheurs.

Environ 7% des quelque 200 milliards d’étoiles de la Voie lactée sont des «nains G» comme le soleil , donc c’est peut-être beaucoup de biens immobiliers semblables à la Terre.

« C’est la première fois que toutes les pièces sont rassemblées pour fournir une mesure fiable du nombre de planètes potentiellement habitables dans la galaxie », co-auteur de l’étude Jeff Coughlin, chercheur sur les exoplanètes au SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence ) Institut à Mountain View, Californie, dit dans un communiqué .

« C’est un terme clé de la Équation de Drake , utilisé pour estimer le nombre de civilisations transmissibles », a déclaré Coughlin, qui dirige également le Kepler Science Office, qui se consacre à l’analyse des données recueillies par la chasse aux planètes de la NASA Télescope spatial Kepler . « Nous sommes un pas de plus sur le long chemin pour savoir si nous sommes seuls dans le cosmos. »

Dans la nouvelle étude, une grande équipe dirigée par Steve Bryson du Ames Research Center de la NASA en Californie s’est penchée sur les observations de Kepler, qui a opéré de 2009 à 2018. Le vaisseau spatial était incroyablement prolifique, découvrant plus de 2800 exoplanètes à ce jour – près des deux tiers de tous les mondes extraterrestres connus. Et le décompte de Kepler continue de croître alors que les chercheurs continuent de parcourir son énorme ensemble de données; des milliers de « candidats » Kepler attendent d’être examinés par d’autres analyses et observations.

Bryson et ses collègues ont également examiné les données sur les propriétés stellaires de l’Agence spatiale européenne Vaisseau spatial Gaia , qui cartographie précisément un milliard d’étoiles de la Voie lactée.

L’équipe a utilisé ces informations pour estimer les taux d’occurrence des planètes rocheuses dans les zones habitables des étoiles solaires. Les scientifiques ont défini les «planètes rocheuses» comme des mondes avec un diamètre de 0,5 à 1,5 fois celui de la Terre, et les étoiles semblables au soleil comme celles dont la température de surface se situe entre 8 180 et 10 880 degrés Fahrenheit (4 527 à 6 027 degrés Celsius). La plupart des étoiles qui répondent à ce critère sont des naines G et des «naines K», qui sont légèrement plus petites que les naines G et environ deux fois plus nombreuses.

La zone habitable (HZ) est un concept résolument spongieux; si une planète y réside dépend de l’épaisseur et de la composition de son atmosphère et du niveau d’activité de son étoile hôte, entre autres facteurs. (D’autres mises en garde méritent également d’être mentionnées: la zone habitable est adaptée à la vie terrestre dépendante de l’eau et ne prend pas en compte l’eau liquide souterraine, qui peut exister sur des mondes très froids et sans air, comme certaines des lunes de Jupiter et Spectacle de Saturne.)

Alors Bryson et son équipe ont calculé les taux d’occurrence pour une zone habitable «conservatrice» et «optimiste» – 0,37 à 0,60 planètes par étoile pour la première et 0,58 à 0,88 planètes par étoile pour la seconde.

Ces deux fourchettes comportent de grandes incertitudes. Mais les abondances impliquent néanmoins que des mondes potentiellement semblables à la Terre sont tout autour de nous – y compris dans l’arrière-cour de notre propre système solaire.

« Nous estimons avec 95% de certitude que, en moyenne, la planète HZ la plus proche autour des naines G et K est 6 pc [parsecs] loin, et il y a ∼ 4 planètes rocheuses HZ autour des naines G et K à moins de 10 pc du soleil », ont écrit les chercheurs dans la nouvelle étude, qui a été acceptée pour publication dans The Astronomical Journal. Vous pouvez en lire une pré-impression pour libre sur arXiv.org . (Un parsec correspond à environ 3,26 années-lumière.)

La nouvelle recherche n’a pas pris en compte nains rouges , également connus sous le nom de nains M, qui représentent environ les trois quarts de la population stellaire de la Voie lactée. Une étude de 2013 basée sur des données Kepler a estimé qu’environ 6% des systèmes nain rouge se vanter d’une planète à peu près semblable à la Terre dans la zone habitable, et l’un de ces mondes est le monde extraterrestre le plus proche de notre système solaire, à une distance de seulement 4,2 années-lumière – Proxima b, qui tourne autour de la naine rouge Proxima Centauri.

Mais la véritable habitabilité des planètes dans les systèmes nains rouges est un sujet de débat. Parce que ces étoiles sont si sombres, leurs zones habitables sont très proches, ce qui signifie que les planètes de cette région sont probablement verrouillées, montrant toujours le même visage à leur étoile hôte, tout comme la lune le fait à la Terre. Les naines rouges sont également beaucoup plus actives que les étoiles semblables au soleil, surtout dans leur jeunesse. Donc, torchage intense peut rapidement dépouiller les atmosphères des mondes qui tournent dans la zone habitable d’une naine rouge, disent les scientifiques.