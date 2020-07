Plus de gens ont utilisé Snapchat au dernier trimestre bien que plus d’encre rouge ait été renversée

La société mère de l’application de médias sociaux Snapchat, Snap Inc., a annoncé ses résultats du deuxième trimestre après la fermeture du marché aujourd’hui à 16 h HAE. Au cours des trois mois d’avril, mai et juin, Snap a signalé une hausse de 17% de son chiffre d’affaires d’une année sur l’autre à 454 millions de dollars. Cependant, la perte nette est passée de 255 millions de dollars au deuxième trimestre de l’an dernier à 326 millions de dollars au même trimestre de cette année. L’encre rouge de Snap a augmenté de 28%, passant de 19 cents par action au deuxième trimestre de 2019 à une perte de 23 cents par action pour le deuxième trimestre de cette année.

Le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens sur Snapchat a augmenté de 17% d’une année sur l’autre au cours du deuxième trimestre



Snapchat comptait 238 millions d’utilisateurs actifs quotidiens au cours du deuxième trimestre, 35 millions ou 17% de plus que les 203 millions de DAU déclarés au cours du même trimestre de l’année dernière. En Amérique du Nord, en Europe et dans le reste du monde, les DAU ont augmenté à la fois d’une année sur l’autre et de manière séquentielle au cours du deuxième trimestre. Le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens a également augmenté d’année en année et de manière séquentielle sur les plates-formes iOS et Android. Au cours du trimestre, les utilisateurs de Snapchat ont ouvert l’application près de 30 fois par jour en moyenne.

Snapchat était le créateur original de la fonctionnalité Stories qui a ensuite été volée par Instagram et d'autres

Le PDG Evan Spiegel a déclaré: « Nous avons continué à développer notre communauté et notre entreprise dans un environnement difficile et incertain. Je suis fier de notre équipe pour avoir innové sur de nouvelles expériences pour notre communauté et créé de la valeur pour nos partenaires, démontrant l’importance de notre service auprès des gens. Nous sommes reconnaissants que la résilience de notre entreprise nous ait permis de rester concentrés sur notre croissance et nos opportunités futures. «

Certains des résultats du deuxième trimestre publiés par Snap semblent prometteurs, car le nombre moyen quotidien d’utilisateurs qui regardent des émissions a augmenté de 40% d’une année sur l’autre. La moyenne quotidienne des utilisateurs de Snapchat âgés de plus de 35 ans qui consultaient le fil d’actualités Discover de l’application a augmenté de 40% sur une base annuelle au cours du deuxième trimestre. Et Snap a également annoncé des partenariats de contenu étendus sur plusieurs années avec Disney, ESPN, NBC, ViacomCBS, la NBA et la NFL.

Snapchat a certainement parcouru un long chemin depuis qu’il était connu comme l’application qui les photos supprimées automatiquement en 10 secondes ne laissant aucune trace du matériel classé X qui vient d’être diffusé. Une rumeur qui a circulé en 2013 affirmait que Facebook avait offert 1 milliard de dollars à Snapchat prouvant que Parfois, les meilleures offres que vous faites sont celles qui ne sont jamais réalisées. En revanche, Facebook a fait une super affaire en achetant Instagram pour 1 milliard de dollars en 2012. A l’époque, ce dernier était connu pour ses filtres de caméra et comptait environ 30 millions d’utilisateurs. En 2016, Instagram a volé des histoires à Snapchat; ce sont des messages visuels qui restent sur l’application pendant 24 heures. Instagram compte désormais plus d’un milliard d’utilisateurs et une valorisation de plus de 100 milliards de dollars.

Le directeur financier de Snap, Derek Anderson, a déclaré que le rebond précoce que Snapchat avait reçu lorsque la pandémie avait obligé les gens à rester chez eux était terminé. Anderson a également souligné que les choses ne sont pas encore revenues à la normale, ce qui rend difficile de prévoir quels pourraient être les résultats du trimestre en cours. Il a déclaré: << Au début de la généralisation des abris dans les commandes, alors que les gens cherchaient à rester connectés et à se divertir depuis leur domicile, nous avons observé une augmentation du nombre d'utilisateurs actifs quotidiens qui a informé notre estimation initiale. La demande de publicité au troisième trimestre a toujours été soutenue par des facteurs qui semblent peu susceptibles de se concrétiser de la même manière que les années précédentes, notamment la rentrée des classes, les horaires de sortie des films et les activités de diverses ligues sportives. à un moment donné, il est difficile de prédire comment ces facteurs pourraient influer sur la demande publicitaire pendant le reste du troisième trimestre. " La société a déclaré que jusqu'à présent au troisième trimestre, les revenus étaient en hausse de 32% par rapport à l'année précédente, mais elle s'attend à ce que cette croissance ralentisse pendant le reste du trimestre, se terminant par une augmentation de 20% des revenus publicitaires pour le troisième trimestre.

Les investisseurs ne saisissent pas le potentiel futur de Snapchat sur la base du flux plus important d’encre rouge. Après des heures où le rapport a été publié, les actions ont chuté de plus de 6% à 23,20 $ par action.