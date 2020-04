Plus de détails sur la question de savoir si les talents sont obligés de travailler sur les enregistrements de la WWE

La deuxième semaine du barrage sans escale de mauvaise publicité de la WWE a débuté cette semaine lorsqu’un commentaire a été lu lors d’une réunion du comté d’Orange en Floride plus tôt cette semaine d’une personne affirmant être un employé de la WWE qui a déclaré que l’entreprise forçait les gens à travailler malgré une incapacité à maintenir la distance sociale. La WWE a rejeté la réclamation, déclarant: « Les employés savent qu’ils peuvent se rendre en toute confidentialité aux ressources humaines, pas au public. Nonobstant le protocole approprié, personne ne serait licencié s’il n’était pas à l’aise avec son environnement. Nous avons fait des aménagements pour les individus sur demande. «

Cependant, dans le dernier numéro du Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer jette un doute sur le déni de la WWE, comparant AEW, où seulement 29% de la liste a travaillé leurs enregistrements, à la WWE, où tous sauf quelques noms tels que Roman Reigns et Kyle O «Reilly a été autorisé à décrocher. Meltzer écrit également que la vague massive de licenciements (qui a précédé un énorme dividende en actions pour les investisseurs et un rapport financier rose du premier trimestre) « a envoyé un message » à quiconque songe à refuser de travailler. Meltzer cite spécifiquement Lio Rush, qui a déclaré qu’il ne travaillerait pas pendant la pandémie et a été licencié lors des licenciements. Cependant, il semble que quasiment tous ceux qui ont dit quelque chose de négatif à propos de la WWE récemment aient été lâchés dans ce cycle. Meltzer écrit en outre:

Je peux vérifier qu’il y avait des talents dans l’entreprise qui ont exprimé leur inquiétude, et d’autres qui reconnaissent les risques et sont inquiets, mais ont déclaré du point de vue de la WWE qu’ils ne pensaient pas qu’il y ait une sorte de solution qui soit bonne, y compris la fermeture parce que de tant de problèmes avec cette décision sur le plan économique. Mais dans l’ensemble, personne ne peut trouver de raison logique d’utiliser Jerry Lawler en ce moment, compte tenu de son âge, de sa précédente crise cardiaque, de ses antécédents familiaux de problèmes cardiaques et de son absence de distanciation sociale avec lui. À un moment donné, lorsque Lawler, les Street Profits, Byron Saxton et Tom Phillips étaient tous ensemble sur le plateau d’annonce, il était clair que les précautions contre la distanciation sociale n’allaient pas changer la façon dont ils faisaient cet aspect de l’émission de télévision. Il y a également eu des publications Instagram dans les coulisses montrant que la distanciation sociale n’était pas respectée. La personne qui a fait le commentaire n’a pas utilisé son nom complet et a probablement utilisé un faux nom, John, par crainte de représailles qui, étant donné que les plaintes étaient publiques, se seraient presque sûrement produites.

La vérité pourrait éventuellement se révéler, ou non, mais dans tous les cas, beaucoup de gens ont prêté attention au comportement de la WWE pendant la pandémie. Dans le même temps, les fans de lutte de longue date peuvent ne pas être surpris par la froideur de la WWE en matière d’entreprise, mettant leurs propres bénéfices au-dessus du bien-être de leurs employés, cela a sûrement été une révélation pour le grand public qui en a vu plus histoires négatives sur la WWE au cours des deux dernières semaines que nous avons probablement eu depuis le Chris Benoit incident.

