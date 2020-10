Plus de compromis que de cul sur seau

Célébré comme un coup d’État de transfert, Donny van de Beek (23 ans) n’a jusqu’à présent joué qu’un rôle mineur dans le Theatre of Dreams. La nouvelle signature de 40 millions d’euros de Manchester United est menacée d’une interruption de carrière. L’analyse des erreurs montre: Le transfert était plus un compromis que le cul sur le seau.

En moyenne, van de Beek a joué 33 minutes jusqu’à présent, en Premier League même seulement douze minutes par match.

«Il se demande probablement:« Qu’est-ce que je fais ici? », Dit Gary Neville. « C’est terrible pour un si jeune joueur », déclare Marco van Basten. M. « J’aime ce jeu » Patrice Evra affirme même: « Nous n’avons pas besoin de lui, c’est la vérité. »

La saison est encore jeune. Le départ de Van de Beek à Manchester United, où il voulait en fait franchir sa «prochaine étape», était néanmoins décevant. Et pour anticiper la conclusion: avec de la patience ça va mieux, mais pas optimal. Van de Beek obtiendra ses paris. Mais il ne s’intègre pas vraiment dans l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer.

Pour Owen Hargreaves, le dilemme de Donny découle de la mauvaise planification de l’équipe des Red Devils. « Liverpool obtient ce dont il a besoin », ont déclaré les anciens joueurs du Bayern et de United, les champions anglais, en contraste avec le rendement des transferts de ManUnited. Une allusion aux nombreux transferts de souhaits annulés par les Red Devils ces dernières années. Surtout, Erling Haaland et Jadon Sancho doivent être mentionnés ici.

En fait, les deux jeunes stars de Dortmund auraient mieux servi les zones à problèmes de United que van de Beek. Au lieu de cela, United a recruté le huitième milieu de terrain central avant que la signature inattendue d’Edinson Cavani ne fonctionne.

Van de Beek est un top transfert dans le vide. Ses réalisations précédentes, y compris la sensationnelle course de l’Ajax 2018/19 en Ligue des champions, ainsi que ses systèmes ne font aucun doute. Néanmoins, il n’y a pratiquement pas de place au milieu de terrain de United pour van de Beek.

Ces milieux de terrain sont disponibles pour Solskjaer:

joueur Position Minutes de match (saison 2020/21) Fred ZM 579 Bruno Fernandes ZOM 527 Scott McTominay ZM 514 Paul Pogba ZM 400 Juan Mata | ZOM 316 Donny van de Beek ZM / ZOM 297 Nemanja Matic ZDM 288 Jesse Lingard ZOM 99

Donny van de Beek chez ManUnited: « Il nous apporte des buts »

Les forces de Van de Beek entrent le mieux en jeu sur les dix ou huit. C’est une personne aux pieds sûrs, il a un bon œil et un sens de l’espace ouvert. Son jeu loin du ballon donne à ses coéquipiers de l’espace et des occasions de finir. Il aime aussi abandonner les demi-positions au milieu de terrain comme station de passe, juste pour jouer le ballon du côté surchargé vers le centre ou sur l’autre aile. Cela ne fonctionne pas seulement à Ajax, où Erik ten Hag a fait de la surcharge provocante une philosophie de jeu.

Pour Solskjaer, une qualité différente de son nouveau protégé est au premier plan. « Il marque des buts. Et nous avons besoin de plus de buts du milieu de terrain », a-t-il déclaré au BBC via van de Beek. Au cours des trois dernières années, le joueur de 23 ans a marqué 40 buts pour l’Ajax – 0,3 par match. Paul Pogba n’a marqué que 0,21 but par match (23 buts) dans la même période. Le nouveau venu d’hiver Bruno Fernandes a brillé avec une moyenne de 0,47 buts pour le Sporting et United. Si vous excluez ses 24 buts de pénalité, il arrive « seulement » à une moyenne de 0,32.

« Il nous amène des buts », était la prédiction de Solskjaer. Et plus loin: « Il apporte de la créativité, a une bonne compréhension du jeu, il voit des espaces libres et son timing est fantastique. » Cela ressemble à des joueurs réguliers, mais ne mène généralement qu’à la banque.

Le type de joueur van de Beek aiderait probablement chaque équipe d’une manière ou d’une autre, y compris Manchester United. Mais au vu de l’équipe actuelle de Red Devil, la question se pose: où aller avec van de Beek?

Manchester United: où est l’espace pour Donny van de Beek?

Dans le système préféré de Solskjaer 4-2-3-1, il n’y a de place que pour trois milieux de terrain centraux. Fernandes fait partie intégrante du onze de départ sous sa forme actuelle. La position dix est maintenant prise.

Sur les huit, van de Beek est principalement en concurrence avec Pogba. Les deux côte à côte ne seraient probablement pas en mesure d’absorber la défense de United. Parce que ce qui s’applique à Pogba s’applique également à van de Beek: les deux sont des joueurs plus créatifs que des joueurs clairs. Après le départ de Frenkie De Jong, van de Beek a pris un rôle plus défensif à l’Ajax, mais il est loin d’être un point d’ancrage défensif.

Il faut donc une contrepartie comme Nemanja Matic, pour Pogba ou van de Beek, seule la banque resterait. Récemment, les deux se sont souvent retrouvés là-bas, car Solskjaer a pris goût à un double six des deux moteurs de milieu de terrain Scott McTominay et Fred, qui ne cessent de s’améliorer.

Juan Mata a montré une bonne forme tôt et devrait venir à ses minutes de match en tant que joker sur les dix. Il n’y a actuellement pas de place pour Jesse Lingard. Telle est la répartition actuelle des rôles.

Vous vous demandez: Evra a-t-elle raison? United a-t-il vraiment besoin de van de Beek? Le transfert apparaît déjà comme un malentendu.

Un tel jugement serait prématuré à ce stade, mais il s’inscrirait dans le récit. Après tout, van de Beek ne voulait pas vraiment rejoindre United. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le transfert a eu lieu au cours de la période de transfert précédente.

BVB se retire – Le transfert réel échoue

Retour au début. De retour au 30 avril 2019: l’Ajax Amsterdam a poursuivi son impressionnant parcours en Ligue des champions lors du match aller en demi-finale contre Tottenham. Les Néerlandais ont gagné 1-0 au nouveau stade de Tottenham. Van de Beek avait marqué le but de la victoire.

Autour de cette demi-finale, ses conseillers ont eu quelques rendez-vous à Londres à leur calendrier. Bruyant L’athlétique Les représentants de van de Beek ont ​​rencontré West Ham, Arsenal, Tottenham et également United. Le premier contact avec les Red Devils avait été établi, mais l’intérêt des champions du record anglais était encore très faible.

Le Borussia Dortmund était beaucoup plus concerné. À l’époque, BVB n’était pas prêt à payer plus de 30 millions d’euros pour le meneur de jeu. L’Ajax était dans la meilleure position de négociation, ayant précédemment obtenu un produit de 170 millions d’euros pour De Jong et Matthijs De Ligt.

Le retrait de Dortmund a appelé le Real Madrid sur les lieux. Los Blancos était déjà parvenu à un accord avec l’Ajax. Un contrat préliminaire a été signé. Peu de temps avant l’accord, cependant, l’accord a échoué. Le Real s’est retiré du contrat en utilisant une clause. « Je pense que c’est parce que les joueurs censés partir sont restés », a déclaré plus tard van de Beek au quotidien. Le télégraphe. « A ce moment-là, j’étais en colère parce que je ne savais pas si j’aurais une autre opportunité comme celle-ci. » Mais elle le ferait.

Van de Beek a joué pour l’Ajax la saison suivante. Real a envisagé un transfert à l’été 2020. Encore une fois, tout semblait avoir été réglé avant que la pandémie corona ne bouleverse l’activité de transfert. Les Espagnols ont décidé: plus de transferts coûteux. Au lieu de van de Beek, le «nouveau venu» du milieu de terrain du Real a été nommé Martin Ödegaard, qui avait déjà été récompensé et dont l’avenir au Real était déjà considéré comme inexistant.

ManUnited: l’appel de Solskjaer convainc van de Beek

Van de Beek était de retour sur le marché. Les autres parties intéressées ont attendu. Personne n’a pu estimer les conséquences de Corona. Seul United l’a pris au sérieux. Solskjaer était le seul entraîneur à avoir téléphoné personnellement à van de Beek. C’était le facteur décisif.

Van de Beek était assis entre les chaises, Corona avait bloqué le chemin du Real. Une autre année d’Ajax? À 23 ans? Non, il était temps pour son changement de carrière.

Van de Beek a fait confiance au sentiment positif de l’appel téléphonique avec Solskjaer. En outre, la légende du gardien de but de United Edwin van der Sar (directeur général de l’Ajax) et son coéquipier Daley Blind (anciennement ManUnited) ont recommandé un déménagement à Manchester. Son futur beau-père – van de Beek est en couple avec la fille de Dennis Bergkamp, ​​Estelle – lui a conseillé de rejoindre la Premier League.

Du point de vue de United, van de Beek n’était pas un incontournable, mais juste un bon à avoir. Assoiffés de nouveaux venus bien connus, les Red Devils ont finalement saisi l’occasion. Selon les médias anglais, van de Beek n’était pas prévu comme joueur régulier depuis le début.

Manchester United plus souvent à l’avenir avec un diamant au milieu de terrain?

Cela cadrerait avec ses horaires de fonctionnement précédents. Mais Solskjaer demande aux experts et aux journalistes d’être patients. « Donny va jouer un très grand rôle cette année », a-t-il déclaré récemment. Lors de la victoire 5-0 contre le RB Leipzig au cours de la semaine, Solskjaer van de Beek a montré une perspective supplémentaire. Le Norvégien s’est appuyé sur un système 4-4-2 avec un diamant au milieu de terrain.

Donc il y aurait de la place pour Pogba et van de Beek. Cependant, le bon vieux diamant est un peu dépassé et ne devrait pas être la méthode préférée contre tous les adversaires.

Van de Beek obtiendra beaucoup plus de jeu qu’auparavant. Peut-être contre Arsenal dimanche (17h30 dans LIVETICKER). Mais il est encore loin d’un « grand, grand rôle ». Cela s’améliore avec la patience, mais pas de manière optimale.