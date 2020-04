Plus de bandes dessinées DC ‘Digital-First’ annoncées, tirées des anthologies de GIANTS

Crédit: DC



DC réoriente plus des nouvelles histoires de son DC Giants imprimer des anthologies pour de nouvelles sorties numériques pour la deuxième semaine de son initiative élargie « DC Digital First ».

Pour la semaine commençant le lundi 27 avril, DC publiera les deuxièmes numéros de ces titres « DC Digital First » qui ont fait leurs débuts cette semaine sur ce que l’éditeur appelle leur « nouvelle cadence sept jours par semaine du numérique ». comics « , un autre indice pour expliquer pourquoi cela semble être la pointe de l’iceberg dans une poussée numérique plus grande à venir.

Le mardi 28 avril sera une journée particulièrement intéressante – non seulement Batman: Gotham Nights # 2 fait ses débuts sous forme numérique, mais les sorties hebdomadaires de DC jour et date reprendront sur les plateformes imprimées et numériques avec une nouvelle date de sortie mardi grâce à ses nouveaux distributeurs de bandes dessinées Lunar et UCS.

Voici les descriptions de DC des titres « DC Digital First » à venir la semaine prochaine:

Lundi: Superman: l’homme de demain # 2

«Against the Odds» de Rob Venditti, Paul Pelletier, Drew Hennessy, Adriano Lucas et Clayton Cowles

Quelqu’un parie sur les exploits de Superman dans Metropolis et met en danger les citoyens ordinaires. Superman peut-il localiser ce méchant joueur à temps ou la maison prendra-t-elle tout?!

Mardi: Batman: Gotham Nights # 2

«Bad Actors» de Michael Gray, Ryan Benjamin, Richard Friend, Alex Sinclair et Troy Peteri

C’est une course folle alors que Batman se précipite pour arrêter un plan meurtrier, mais lorsque le méchant se révèle être à deux endroits à la fois et que la victime se révèle pas si innocente, Batman doit faire le choix ultime dans un combat contre Clayface.

Mercredi: Wonder Woman: Agent de la paix # 2

«La malédiction du K2» de Jimmy Palmiotti, Amanda Conner, Daniel Sampere, Juan Albarran, Hi-Fi et Travis Lanham

Wonder Woman doit sauver Lois Lane lors d’une expédition vers la montagne perfide K2! Lois est à la recherche d’un groupe manquant de grimpeuses qui espèrent conquérir le sommet. Mais quels dangers se cachent dans les cavernes enneigées du k2 – et la princesse Diana peut-elle protéger le reporter intrépide du Daily Planet?

Jeudi: Aquaman: plongées profondes # 2

«Sea Devils» de Michael Gray, Aaron Lopresti, Matt Ryan, Hi-Fi et Wes Abbott

Aquaman et les Sea Devils s’associent pour arrêter un groupe de pollueurs et une créature radioactive des profondeurs!

Vendredi: Flash: l’homme le plus rapide vivant # 2

«Courir comme il n’y a pas de demain» par Gail Simone, Clayton Henry, Marcelo Maiolo et Rob Leigh

Un soldat voyageant dans le temps arrive à Central City et sa mission est de tuer l’homme le plus rapide vivant! Mais qu’est-ce que le Flash a fait (ou fera) pour détruire son monde – et est-il possible de l’empêcher sans mourir?

Samedi: DC Super Hero Girls: Infinite Frenemies # 2

«Paniqué à la discothèque» d’Amanda Deibert, Erich Owen et Gabriela Downie

Il est temps pour la plus grande tradition adolescente de tous: l’école formelle! Mais lorsque Livewire attaque et met les orteils de tout le monde en contact, les filles devront mettre leurs chaussures de danse pour sauver la journée!

Dimanche: Swamp Thing: New Roots # 2

« Tout mange, tout meurt! » par Mark Russell, Marco Santucci, John Kalisz et Dave Sharpe

Swamp Thing parcourt le bayou lorsqu’un vieil ami disparaît, mais tout le temps, un ennemi inattendu arrive pour Swamp Thing lui-même …