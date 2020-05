Plus de 950 000 $ en subventions accordées à 637 propriétaires de librairies de bandes dessinées américaines le 12 mai via BINC

Crédit: Book Industry Charitable Foundation / DC / Oni Press-Lion Forge Publishing Group



Communiqué de presse

La Book Industry Charitable Foundation (Binc) fera une distribution du Comicbook United Fund nouvellement créé le 12 mai aux propriétaires de librairies de bandes dessinées. Un énorme effort communautaire dirigé par Creators 4 Comics, Jim Lee, DC et Oni-Lion Forge Publishing Group a permis de recueillir plus de 950 000 $ pour aider les détaillants en difficulté qui ont temporairement fermé leurs portes en raison de l’urgence sanitaire nationale en cours.

Binc distribuera des fonds allant de 800 $ – 2400 $ à 637 librairies de bandes dessinées vérifiées et qualifiées à travers les États-Unis et les territoires américains.

La directrice générale, Pam French, a déclaré: «L’effort collectif de chacun signifie que des centaines et des centaines de magasins de bandes dessinées à travers le pays recevront une assistance d’urgence qu’ils n’auraient pas pu obtenir autrement. Ce message indéniable de soutien et de solidarité des individus et de tous les secteurs de l’industrie de la bande dessinée démontre à quel point les gens apprécient leurs boutiques de bandes dessinées locales et les rôles précieux qu’ils continuent de jouer dans leurs communautés.

«Nous avons été submergés par le nombre de personnes de l’industrie de la bande dessinée qui se rassemblent autour de leurs magasins et employés locaux en ces temps incertains. Nous sommes fiers d’aider les détaillants de bandes dessinées, mais les véritables héros de cette histoire sont les propriétaires de bandes dessinées eux-mêmes qui sont confrontés à un défi sans précédent et continuent de travailler sans relâche pour se réinventer et continuer à servir leurs communautés. Nous sommes reconnaissants de faire partie de la solution en aidant ces magasins à continuer de faire le travail qu’ils aiment. »

« Les magasins de bandes dessinées nous soutiennent depuis des années, il est maintenant temps pour nous de les soutenir », a déclaré Sam Humphries, auteur de bandes dessinées, animateur de télévision et co-organisateur de Creators4Comics avec Kami Garcia et Gwenda Bond. «Les créateurs de bandes dessinées et les fans ont immédiatement reconnu le besoin et ont porté notre campagne à plus de 430 000 $ en cinq jours. L’expérience de Binc avec les dons et la distribution était cruciale – sans eux, notre communauté n’aurait pas pu répondre avec un soutien aussi écrasant. »

Le président du groupe de publication d’Oni-Lion Forge, David Steward II, a déclaré: «En ces temps difficiles, aider nos frères de l’industrie est de la plus haute importance pour Oni-Lion Forge, et nous sommes inspirés par tant d’autres qui partagent ce sentiment et ont agi en conséquence. L’industrie de la bande dessinée est aussi dynamique, volontaire et résiliente que tout autre, et prospérera au-delà de cette pandémie. Mais pour l’instant, ces mesures d’assistance sont nécessaires, et nous sommes heureux que les dons de tous ceux qui ont participé soient mis à profit immédiatement. »

«DC est si fier de contribuer à Binc et au Comicbook United Fund ainsi qu’à faire partie de ce mouvement populaire qui rassemble des fans, des lecteurs, des créateurs et des boutiques de bandes dessinées pour lutter pour notre art et notre industrie», a déclaré Jim Lee. , DC Directeur de la création et éditeur. « Merci également aux fans d’avoir soutenu ma campagne de croquis, je suis à mi-chemin du défi de 60 jours et j’espère continuer à développer cette campagne et trouver du gaz supplémentaire dans le réservoir pour le dernier tronçon! »

En plus d’accepter les demandes d’aide d’urgence dans les magasins liées à la pandémie (cette période de candidature est maintenant close), Binc continue de gérer les fonds des donateurs conformément à sa mission principale d’aider les employés des magasins individuels avec une aide d’urgence aux ménages.

La subvention moyenne que la Fondation Binc a distribuée l’an dernier aux particuliers pour l’aide aux ménages et aux magasins pour les secours en cas de catastrophe naturelle était de 2 300 $. Binc a toujours été un élément de la solution pour les particuliers et les magasins qui ont subi des difficultés ou des situations d’urgence. Étant donné que chaque personne a contribué à aider les magasins au cours du dernier mois, le montant que Binc sera en mesure de distribuer à chaque magasin, compte tenu du nombre extraordinaire de personnes qualifiées pour l’aide, sera bien plus que cela n’aurait été possible sans le soutien. de cette communauté.

En plus des 950 000 $ + Binc distribuera aux magasins de bandes dessinées la semaine prochaine, jusqu’à présent, 174 786 $ ont été distribués à 156 employés et propriétaires de magasins de bandes dessinées pour les aider à payer leurs dépenses personnelles, y compris le loyer, l’hypothèque, les services publics, la nourriture et d’autres nécessités pendant cette pandémie. Après avoir reçu cette aide ménagère, un détaillant a déclaré à Binc: «Les créateurs et Binc sont venus avec une telle force pour aider l’industrie de la bande dessinée à travers les travailleurs, les magasins et au-delà. Ce fut un énorme geste de tout ce que nous voulons continuer à voir le sang de la vie de l’industrie pour les décennies à venir. Grâce à ce mouvement incroyable, j’ai pu aider ma vie de famille et de magasin à travers ces temps changeants. Je suis extrêmement reconnaissant de continuer à travailler dans cette industrie. »