Plus de 75 millions d’euros possibles

Novellini Baignoire d'hydromassage Calypso Hydro Plus - 170x75 - Droit - SANS ROBINET

Baignoire d'hydromassage Calypso Hydro Plus la baignoire est é.quipé.e de Hydromassage à. 6 jets Airpool à. 12 jets Dé.sinfection Oreiller Colonne É.chappement Cadre avec panneaux avant et laté.raux Le robinet de bord de baignoire n’.est pas inc