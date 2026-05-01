Plus de 50 séries asiatiques, lancement avant 2023, Disney+ investit massivement, ce qui surprend Netflix et Amazon Prime en France

Disney+ annonce une expansion majeure dans le contenu asiatique avec plus de 50 titres originaux prévus d’ici 2023. Cette stratégie marque un tournant dans la conquête des marchés émergents par la plateforme de streaming.

L’annonce intervient dans un contexte de concurrence féroce entre plateformes de streaming pour conquérir l’Asie, marché de plusieurs milliards d’habitants où Netflix maintient encore une longueur d’avance. Disney+ mise désormais sur une production locale massive pour séduire ces audiences spécifiques.

Plus de 50 créations originales pour conquérir l’Asie

La stratégie dévoilée jeudi par Disney+ prévoit le développement de plus de 50 titres originaux issus de la région asiatique d’ici 2023. Cette annonce représente un investissement considérable dans la production locale, domaine où la plateforme accusait un retard face à ses concurrents.

Cette approche contraste avec la stratégie initiale de Disney+, qui s’appuyait principalement sur son catalogue de franchises américaines établies. Le choix d’investir massivement dans le contenu asiatique révèle une prise de conscience : les audiences locales privilégient les productions qui reflètent leurs cultures et leurs langues.

L’engagement pris par Disney+ s’inscrit dans une course à l’armement créatif où chaque plateforme tente de développer son catalogue exclusif. La production de contenus originaux représente désormais l’enjeu central de différenciation dans un marché saturé.

L’Asie, nouveau terrain de bataille du streaming

Le marché asiatique du streaming connaît une croissance explosive, portée par l’amélioration des infrastructures internet et l’essor de la classe moyenne. Cette expansion de Disney+ répond à une nécessité stratégique : conquérir ces territoires avant que la concurrence ne s’y installe durablement.

Disney+ announced a major expansion into Asian content on Thursday, with plans to greenlight more than 50 original titles from the region by 2023 https://t.co/bejgtVBWcA — CNN Business (@CNNBusiness) October 14, 2021

Netflix a démontré l’efficacité de cette approche avec le succès mondial de productions coréennes ou japonaises. La plateforme américaine a compris précocement que le contenu local pouvait rayonner bien au-delà de ses frontières d’origine, créant des phénomènes culturels globaux.

Disney+ doit désormais rattraper ce retard en développant ses propres écosystèmes créatifs régionaux. L’enjeu dépasse la simple conquête d’abonnés : il s’agit de créer des contenus capables de séduire simultanément les audiences locales et internationales.

Un pari sur la diversification culturelle du catalogue

Un pari sur la diversification culturelle du catalogue

Cette stratégie marque une évolution notable dans l’ADN de Disney+. La plateforme, initialement positionnée sur les contenus familiaux et les grandes franchises américaines, élargit son spectre éditorial pour embrasser la diversité culturelle asiatique.

L’investissement dans 50 titres originaux suggère une approche multi-pays, couvrant potentiellement la Corée du Sud, le Japon, l’Inde ou la Chine. Cette diversification géographique permettra à Disney+ de toucher différents segments d’audiences au sein de l’immense marché asiatique.

Le succès de cette expansion déterminera la capacité de Disney+ à s’imposer comme un acteur global du streaming, capable de rivaliser avec Netflix sur tous les continents. L’horizon 2023 constituera un test décisif pour mesurer l’efficacité de cette nouvelle orientation stratégique.