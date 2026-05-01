StreamingPlus de 50 séries asiatiques, lancement avant 2023, Disney+ investit massivement, ce...

Plus de 50 séries asiatiques, lancement avant 2023, Disney+ investit massivement, ce qui surprend Netflix et Amazon Prime en France

Publié par: Juliette

Date:

Interface Disney+ affichant des séries asiatiques, studios de production en arrière-plan
Plus de 50 séries asiatiques, lancement avant 2023, Disney+ investit massivement, ce qui surprend Netflix et Amazon Prime en France

Partager:

Disney+ annonce une expansion majeure dans le contenu asiatique avec plus de 50 titres originaux prévus d’ici 2023. Cette stratégie marque un tournant dans la conquête des marchés émergents par la plateforme de streaming.

L’annonce intervient dans un contexte de concurrence féroce entre plateformes de streaming pour conquérir l’Asie, marché de plusieurs milliards d’habitants où Netflix maintient encore une longueur d’avance. Disney+ mise désormais sur une production locale massive pour séduire ces audiences spécifiques.

Plus de 50 créations originales pour conquérir l’Asie

La stratégie dévoilée jeudi par Disney+ prévoit le développement de plus de 50 titres originaux issus de la région asiatique d’ici 2023. Cette annonce représente un investissement considérable dans la production locale, domaine où la plateforme accusait un retard face à ses concurrents.

Cette approche contraste avec la stratégie initiale de Disney+, qui s’appuyait principalement sur son catalogue de franchises américaines établies. Le choix d’investir massivement dans le contenu asiatique révèle une prise de conscience : les audiences locales privilégient les productions qui reflètent leurs cultures et leurs langues.

2 scènes coupées, 1 sœur majeure absente, LaToya Jackson donne la raison, ce biopic « Michael » surprend les fans

L’engagement pris par Disney+ s’inscrit dans une course à l’armement créatif où chaque plateforme tente de développer son catalogue exclusif. La production de contenus originaux représente désormais l’enjeu central de différenciation dans un marché saturé.

L’Asie, nouveau terrain de bataille du streaming

Le marché asiatique du streaming connaît une croissance explosive, portée par l’amélioration des infrastructures internet et l’essor de la classe moyenne. Cette expansion de Disney+ répond à une nécessité stratégique : conquérir ces territoires avant que la concurrence ne s’y installe durablement.

Netflix a démontré l’efficacité de cette approche avec le succès mondial de productions coréennes ou japonaises. La plateforme américaine a compris précocement que le contenu local pouvait rayonner bien au-delà de ses frontières d’origine, créant des phénomènes culturels globaux.

Avengers: Endgame: un pilier créatif de Marvel a d’abord refusé la mort d’Iron Man

Disney+ doit désormais rattraper ce retard en développant ses propres écosystèmes créatifs régionaux. L’enjeu dépasse la simple conquête d’abonnés : il s’agit de créer des contenus capables de séduire simultanément les audiences locales et internationales.

Un pari sur la diversification culturelle du catalogue
Un pari sur la diversification culturelle du catalogue

Un pari sur la diversification culturelle du catalogue

Cette stratégie marque une évolution notable dans l’ADN de Disney+. La plateforme, initialement positionnée sur les contenus familiaux et les grandes franchises américaines, élargit son spectre éditorial pour embrasser la diversité culturelle asiatique.

L’investissement dans 50 titres originaux suggère une approche multi-pays, couvrant potentiellement la Corée du Sud, le Japon, l’Inde ou la Chine. Cette diversification géographique permettra à Disney+ de toucher différents segments d’audiences au sein de l’immense marché asiatique.

Le succès de cette expansion déterminera la capacité de Disney+ à s’imposer comme un acteur global du streaming, capable de rivaliser avec Netflix sur tous les continents. L’horizon 2023 constituera un test décisif pour mesurer l’efficacité de cette nouvelle orientation stratégique.

Ajoutez nous à votre flux Google News
Article précédent
Les PC gaming portables Intel arrivent, les prix RAM baissent enfin, deux générations révolutionnaires se préparent, ce que Qualcomm doit affronter
Juliette
Juliette

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Sur le même sujet

GTA 6: un ex-développeur de Rockstar met en garde contre trop d’intérieurs explorables

La demande revient en boucle dans les discussions de fans: GTA 6 devrait offrir un maximum d'intérieurs accessibles,...

Nvidia en hausse de 45%, données IA explosives, acquisition majeure prévue, ce qui change pour le marché des semiconducteurs

Nvidia cristallise l'attention des investisseurs avec une analyse technique évoquant une "carte au trésor cachée" du marché. Le...

PS Plus Essential en mai 2026 : annonce attendue, révélations et rumeurs sur les trois jeux

Les nouveaux bonus de PS Plus Essential pour mai 2026 doivent être annoncés aujourd'hui. Le sujet concentre l'attention...

13 ans après, DRM sur PS5 et PS4, Sony refait la même erreur que la Xbox One, ce que les joueurs doivent affronter

Une nouvelle règle de DRM perçue sur PS5 et PS4 déclenche une vague de mécontentement. Le sujet ne...