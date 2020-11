Plus de 40 films Google Maps gratuits disponibles à regarder gratuitement – / Film

le Royaume-Uni se prépare à entrer dans un autre verrouillage, et comme ses résidents ne peuvent vraiment voyager nulle part, ils obtiennent la meilleure chose suivante: une «chasse aux films virtuels» sur Google Maps. Plus de 40 films britanniques bien-aimés ont été cachés sur la carte Google du Royaume-Uni et peuvent être visionnés gratuitement par tout fan de cinéma qui les trouve. Cela inclut les classiques britanniques institutionnels comme Wallace et Gromit: Malédiction du lapin-garou ainsi que d’autres films acclamés, notamment Skyfall et Shaun des morts.

Google a lancé une «chasse aux films virtuels» en collaboration avec le British Film Institute, avant que leur campagne Google Pixel présente Mobile Cinema plus tard ce mois-ci. La chasse aux films virtuels se compose de 40 classiques britanniques bien-aimés qui ont été dispersés sur Google Maps du Royaume-Uni, avec des indices sur les emplacements des films qui devraient être diffusés avant la recherche tout au long de ce mois. Des titres comme Skyfall, Shaun des morts, fil fantôme, et Wallace et Gromit: Malédiction du lapin-garou sera présenté dans cette chasse aux films Google Maps.

«Alors que nous entrons dans un autre verrouillage, nous savons que les gens recherchent la familiarité; et trouver du réconfort en étant en mesure de se reconnecter à des histoires et des personnages qu’ils connaissent et aiment », a déclaré Soniya Jobanputra, chef de produit pour Google Pixel (via NME). « Google Pixel présente Mobile Cinema » permettra à la nation de redécouvrir ces films de notre passé et de se transporter instantanément, qu’ils soient sur le canapé, dans le parc ou en déplacement entre les pièces – Pixel 5G vous permettra de télécharger et de regarder ces films instantanément.

Selon le Dr Wing Yee Cheung, maître de conférences en psychologie et chercheur sur la nostalgie à l’Université de Winchester, Google et BFI ont spécifiquement choisi des films qui déclencheront la nostalgie chez les cinéphiles. «Ces films sont intégrés avec des souvenirs sensoriels du moment où nous les avons regardés pour la première fois et avec qui nous les avons regardés, qui sont des déclencheurs clés de la nostalgie», a déclaré Cheung.

C’est une chasse aux films virtuels facile: les participants recevront les indices au fur et à mesure de leur publication tout au long du mois et pourront rechercher une carte du Royaume-Uni pour trouver des endroits clés après avoir suivi les indices. Les films seront ensuite mis à disposition pour être visionnés de n’importe où. Les participants doivent s’assurer que leurs appareils mobiles se connectent à un réseau 5G pour pouvoir participer.

C’est un joli petit événement organisé par Google et BFI, et peut-être un test de ce que nous verrons de ce côté de l’étang si les États-Unis sont obligés de se verrouiller pendant les mois d’hiver, surtout en tant que coronavirus (COVID-19 ) cas dépassent les 10 millions aux États-Unis.

