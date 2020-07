Plus de 280 journalistes du Wall Street Journal signent une lettre à la section d’opinion explosive pour «  manque de vérification des faits  » et «  mépris des preuves  »

Les rédacteurs du Wall Street Journal ont envoyé lundi une lettre au nouvel éditeur du journal, exigeant une distinction plus claire entre les nouvelles numériques et le contenu d’opinion.

Plus de 280 employés ont signé la lettre adressée au nouvel éditeur Almar Latour, selon le Journal, qui a rendu compte de la lettre elle-même. Ils se sont opposés à un manque de séparation plus claire entre la section d’opinion de Paul Gigot et la section de nouvelles, supervisée par le rédacteur en chef Matt Murray, qui a également été copié sur la lettre. La plupart des lecteurs, ont-ils soutenu, ne réalisent pas que les deux sont très différents.

Les propositions pour résoudre les problèmes identifiés par les membres du personnel incluent un étiquetage plus visible sur les pièces pour identifier si elles sont des nouvelles ou des opinions. La lettre suggérait également de retirer les articles d’opinion des sections «Articles les plus populaires» et «Vidéos recommandées» du site Web, puis de créer une section distincte «Les plus populaires dans l’opinion».

«Le manque de vérification des faits et de transparence de l’opinion, et son mépris apparent pour les preuves, sapent la confiance de nos lecteurs et notre capacité à gagner en crédibilité auprès des sources», a-t-il déclaré, citant un récent essai du vice-président Mike Pence sur le coronavirus comme exemple de quelque chose publié «sans vérifier les chiffres du gouvernement».

Un autre article d’opinion, intitulé «Le mythe du racisme policier systémique», a été proposé comme exemple d’un article qui «présentait des faits de manière sélective et tirait une conclusion erronée des données sous-jacentes».

«Les journalistes du WSJ ne devraient pas être réprimandés pour avoir écrit sur des erreurs publiées dans Opinion, que nous fassions ces observations dans nos articles, sur les réseaux sociaux ou ailleurs», ont ajouté les signataires.