Plus d’actrices abandonnent le grand écran au profit de nos écrans argentés

Qu’est-ce que le streaming?

Les actrices que nous connaissons et aimons abandonnent le grand écran en masse, rejoignant leurs collègues alors qu’elles se déplacent vers nos écrans argentés.

Nous le voyons tous les jours maintenant. Les grandes stars de cinéma que nous connaissons et aimons apparaissent tout le temps sur nos écrans de télévision. Vous pouvez regarder Reese Witherspoon dans sa dernière série, Petits feux partout ou Rose Byrne (photo ci-dessus) et Cate Blanchett dans Mrs Americaou rattraper Anna Kendrick dans son nouveau spectacle, Aimer la vie.

Reese Witherspoon produit et joue dans une nouvelle série sur Amazon Prime Video

appelé Little Fires Everywhere.

Ils rejoignent la myriade d’actrices grand écran qui ornent désormais nos petits écrans tous les jours de la semaine. Pourquoi cela arrive-t-il? C’est parce que l’audience du streaming a tellement augmenté que les budgets des productions télévisuelles ont également pu augmenter. Maintenant, la télévision peut offrir aux acteurs tout ce que le grand écran offrait auparavant et argent.

Montre comme Le Trône de Fer nous a montré que la télévision pouvait offrir un divertissement de haute qualité.

De plus, des émissions révolutionnaires comme Le Trône de Fer ont prouvé que la télévision peut offrir un divertissement aussi bon, sinon meilleur, que les films. Alors maintenant, partout où vous regardez, il y a des stars de cinéma à la télévision.

Nicole Kidman a fait équipe avec Reese Witherspoon dans la série, Big Little Lies, l’année dernière. Meryl Streep les a même rejoints, donc avec tout ce talent à bord, nous avions hâte de regarder l’émission sur Foxtel – et maintenant elle est disponible sur Binge.

Lorsque Jane Fonda et Lily Tomlin sont arrivées Grace et Frankie sur Netflix, l’écriture était vraiment sur le mur. Ils en sont déjà à la sixième série de cette série maintenant, car elle a connu un tel succès.

Vous pouvez regarder Anna Kendrick depuis le Parfait des films dans son nouveau spectacle, Aimer la vie, sur Stan.

Il n’est donc pas nécessaire d’aller au cinéma pour voir vos actrices préférées dans leur nouveau spectacle. Installez-vous confortablement dans votre salon, allumez le téléviseur et profitez-en.

Petits feux partout ramasse où Big Little Lies laisser derrière soi

On ne peut éviter le fait que Petits feux partout sera comparé de près à Big Little Lies, l’autre adaptation du livre à la télévision produite par et avec Reese Witherspoon. Mais vraiment, c’est là que les comparaisons devraient se terminer, car bien que les deux émissions regardent la vie des femmes, elles ont chacune quelque chose de différent à offrir.

Petits feux partout est une adaptation du roman à succès de Celeste Ng en 2017 et il reste assez proche du matériel de l’auteur. Reese Witherspoon joue Elena Richardson, une femme riche et journaliste. Son monde se déroule selon un calendrier strict et sa famille doit s’y tenir. La plupart d’entre eux le font, sauf son plus jeune enfant, Izzy, et cela devient une partie importante du drame de la série.

D’autres thèmes sérieux sont explorés, notamment la maternité, le racisme et la classe – et tout cela est divertissant.

Les huit épisodes de Petits feux partout sont disponibles pour regarder maintenant sur Amazon Prime Video.

Prêt pour un drame plus royal? alors Le grand est pour toi

Stan a couru Le grand depuis quelques semaines maintenant et c’est exactement le genre de drame royal que nous aimons tous voir sur nos écrans. Il offre un superbe mélange de richesse et de puissance avec une obscurité constante qui bouillonne sous la surface.

Le grand raconte une version différente de la vie de Catherine la Grande, après son mariage arrangé avec l’empereur russe Pierre III. Elle Fanning – la sœur cadette de l’actrice Dakota Fanning, joue Catherine mais elle est également la productrice exécutive de la série.

Au début, Catherine est entraînée dans le roman de sa nouvelle vie et de son mariage imminent avec Peter, partant de France en Russie pour qu’elle puisse être sa femme dévouée et servir son nouveau pays.

Mais ce qu’elle trouve à la fin de ce voyage n’a rien à voir avec le monde des contes de fées et le mariage qu’elle avait en tête. En fin de compte, elle doit changer et s’adapter à cette étrange nouvelle vie, même en prenant le relais dans certains domaines, et nous la regardons chaque mouvement avec un souffle retenu.

Le grand diffuse sur Stan maintenant

N’oubliez pas de Binge

Tu peux regarder Mrs America sur Binge maintenant.

Maintenant que le nouveau service de streaming de Foxtel est disponible, essayez-le et voyez ce que vous en pensez avec leur essai gratuit de deux semaines. Il regorge de tous ces grands spectacles que vous avez peut-être ratés parce que vous n’aviez pas Foxtel, comme Game of Thrones, Tchernobyl, Euphorie et Succession.

Vous pouvez également rattraper son retard sur les nouveaux spectacles comme Mauvaise éducation et Mme America.

Regardez de nombreuses nouvelles émissions sur Binge ici…

Cette semaine au cinéma…

Taylor Swift City of Lover Concert

Taylor Swift interprète toutes les chansons de son album, Amoureux, dans ce concert tourné à Paris

et maintenant disponible sur Disney +.

Ce concert de Taylor Swift a été tourné à Paris en septembre 2019 et en plus d’être une fantastique performance de concert, le film vous donne accès à des moments en coulisses avec le chanteur que vous ne pourrez voir nulle part ailleurs.

Swift interprète des chansons de son album primé, Amoureux, et comme tout a été tourné à Paris – la ville de l’amour – donc c’est vraiment un régal à regarder. Asseyez-vous et profitez de ce film.

Regardez Taylor Swift City of Lover Concert sur Disney + maintenant

Cette semaine à la télé…

Opération Buffalo – tout sur ces essais nucléaires de Maralinga dans les années 50

Bien qu’Operation Buffalo soit une émission de télévision sur des événements historiques, elle fait précéder la série d’une notice indiquant qu’il s’agit d’un « morceau de fiction historique ». Pourtant, celle-ci vaut vraiment la peine d’être regardée parce que beaucoup d’entre nous ne connaissent pas ces événements dans notre propre histoire passé.

Cette série en six parties est de Râteau créateur, Peter Duncan, et c’est en partie une satire et dans d’autres parties, un thriller. Il explore les essais nucléaires secrets à Maralinga dans l’outback sud-australien dans les années 1950.

Opération Buffalo stars Ewen Leslie, Jessica De Gouw, James Cromwell et Tony Martin, et montre la stupidité de l’époque où les politiciens australiens vantaient les essais nucléaires britanniques comme une bonne chose.

La paranoïa sévit et les bombes nucléaires ne sont pas les seules choses testées, car la loyauté, l’amour et la trahison sont opposés. Regarde.

Les écrans d’Operation Buffalo sur l’ABC le dimanche à 20h30 et diffusés sur iView