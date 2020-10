Plus Bienvenue à la Blumhouse en chemin – / Film

BlumNews! Aujourd’hui, lors de BlumFest, une expérience virtuelle sur le thème de Blumhouse, nous avons de nouvelles informations sur les projets à venir de Blumhouse. Premièrement: il y en a encore plus Bienvenue au Blumhouse les films se sont dirigés vers nous. Aussi: John Ridley, le scénariste oscarisé de 12 ans d’esclavage, fait équipe avec Blumhouse pour un Projet paranormal sans titre inspiré par une histoire vraie.

Bienvenue au Blumhouse… encore

Bienvenue au Blumhouse apporté quatre très des films Blumhouse terne sur Amazon Prime Video ce mois-ci, et le partenariat Blumhouse / Amazon n’est pas encore terminé. Il y en a quatre autres Bienvenue au Blumhouse les titres se dirigent vers nous: Til manoir, écrit et réalisé par Axelle Carolyn; Noir comme la nuit, du réalisateur Maritte Lee Go; Madres, réalisé par Ryan Saragosse; et Bingo, du réalisateur Gigi Saul Guerrero. Voici plus de détails sur ces titres:

The Manor est écrit et réalisé par Axelle Carolyn et met en vedette Barbara Hershey, Bruce Davison, Nicholas Alexander, Jill Larsen, Fran Bennett et Katie Amanda Keane. Après avoir subi un accident vasculaire cérébral, Judith Albright emménage dans une maison de retraite historique, où elle commence à soupçonner que quelque chose de surnaturel s’attaque aux résidents. Pour s’échapper, elle devra convaincre tout le monde autour d’elle qu’elle n’a pas vraiment sa place là-bas après tout. Produit exécutif par Jason Blum, Jeremy Gold, Marci Wiseman, Lisa Bruce, Sandy King et Richard J Bosner.

Black as Night est réalisé par Maritte Lee Go et écrit par Sherman Payne. Le casting met en vedette Asjha Cooper, Fabrizio Guido, Craig Tate, Keith David, Mason Beauchamp, Abbie Gayle et Frankie Smith. Une adolescente ayant des problèmes d’estime de soi trouve la confiance de la manière la plus improbable, en passant son été à combattre des vampires qui s’attaquent à la Nouvelle-Orléans privée de ses droits avec l’aide de son meilleur ami, le garçon qu’elle a toujours recherché et une fille riche et particulière. Produit exécutif par Jason Blum, Jeremy Gold, Marci Wiseman, Lisa Bruce, Maggie Malina et Guy Stodel.

Madres est réalisé par le réalisateur pour la première fois Ryan Zaragoza et écrit par Marcella Ochoa et Mario Miscione. Avec Tenoch Huerta, Ariana Guerra, Evelyn Gonzalez, Kerry Cahill et Elpidia Carrillo. Un couple américano-mexicain attend que son premier enfant déménage dans une communauté d’agriculteurs migrants dans les années 1970 en Californie. Lorsque la femme commence à éprouver des symptômes étranges et des visions terrifiantes, elle essaie de déterminer si cela est lié à une malédiction légendaire ou à quelque chose de plus néfaste. Produit exécutif par Jason Blum, Jeremy Gold, Marci Wiseman, Lisa Bruce, Sanjay Sharma et Matthew Myers.

Bingo est réalisé par Gigi Saul Guerrero et écrit par Shane McKenzie et Gigi Saul Guerrero, avec Perry Blackshear. Dans le Barrio d’Oak Springs, vit un groupe d’amis âgés et forts qui refusent d’être gentrifiés. Leur chef, Lupita, les maintient ensemble en tant que communauté, famille. Mais ils ne savaient pas, leur salle de Bingo bien-aimée est sur le point d’être vendue à une force beaucoup plus puissante que l’argent lui-même. Produit exécutif par Jason Blum, Jeremy Gold, Marci Wiseman et Raynor Shima.

«Après le lancement réussi des quatre premiers films du programme, qui a dépassé nos attentes, nous sommes ravis de révéler le prochain chapitre à venir en 2021», a déclaré Jennifer Salke, responsable d’Amazon Studios. «Le frisson de la colonne vertébrale, le bord de votre siège se poursuit dans cette prochaine collection de titres qui divertira, surprendra et choquera sûrement nos clients du monde entier.»

Jeremy Gold, président de Blumhouse Television, a ajouté: «Nous sommes ravis de voir comment le public du monde entier a réagi aux films de la liste Welcome to the Blumhouse». Nous ne pourrions être plus fiers du travail de ces talentueux cinéastes, acteurs et équipe sur tous les films. Et nous sommes ravis de vous présenter la prochaine vague de films et les incroyables réalisateurs à leur barre. »

J’ai tendance à apprécier les trucs de Blumhouse, mais comme je l’ai mentionné ci-dessus, les quatre premiers Bienvenue au Blumhouse les entrées étaient très manquant. Les doigts croisés ces quatre prochains prix sont mieux.

Projet paranormal sans titre

John Ridley, écrivain de 12 ans d’esclavage, Demi-tour, et bien plus encore, c’est écrire et diriger un nouveau Projet paranormal sans titre pour Blumhouse. Le film est basé sur l’article Projet Poltergeist, que vous pouvez lire ici. L’histoire est basée sur des événements réels et se concentre sur «des événements inexpliqués qui ont terrifié un jeune garçon du New Jersey dans les années 1960, la première hantise présumée dans un projet de logement public».

«Il s’agit d’un incroyable récit de la vraie vie d’un jeune homme confronté à des horreurs – à la fois paranormales et racialement systémiques – dans une communauté marquée par la haine, mais finalement réunie par l’espoir», a déclaré Ridley. «J’apprécie vraiment l’engagement de Blumhouse à raconter des histoires qui cherchent à divertir le public même si cela les met au défi.»

Jason Blum a ajouté: «Les meilleurs films d’horreur sont toujours basés sur un événement réel, et nous avons été très contraints par le matériel sur lequel cette histoire est basée. Je sais aussi que John Ridley est aussi bon que vous en tant que conteur dramatique, parmi les artistes contemporains, nous sommes donc convaincus qu’infuser cette histoire avec la marque dramatique de John est un excellent pari.

Je n’ai pas encore lu l’histoire, mais maintenant que j’en suis conscient, j’ai hâte de la découvrir, et je suis très intéressé de voir ce que Ridley fait avec le matériel.

