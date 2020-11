Pluie de météores Tauride 2020: quand, où et comment le voir

Bien que la pluie de météores Taurid n’ait pas beaucoup d’étoiles filantes à offrir, les quelques-unes qui traverseront le ciel peuvent être des boules de feu brillantes et spectaculaires.

L’affichage annuel de « l’étoile filante », qui est actif pendant les trois derniers mois de l’année, est en fait une combinaison de deux pluies de météores – les Taurides du Nord et les Taurides du Sud – tous deux associés à la comète Encke. Les observateurs du ciel des hémisphères nord et sud auront deux heures de visionnage de pointe différentes. Mais les dates estimées ont une certaine marge de manœuvre, car les taux de météores seront constamment bas tout au long de la pluie de météores.

En 2020, la pluie de météores des Taurides du Sud, visible depuis l’hémisphère sud, a culminé début novembre. La pluie de météores du nord de Tauride culmine pendant la nuit 11 au 12 novembre et est visible de l’hémisphère nord. Cependant, les téléspectateurs des deux hémisphères peuvent toujours voir des météores jusqu’à fin novembre, selon l’expert en météorologie de la NASA Bill Cooke.

« Les Taurides sont riches en boules de feu, donc si vous voyez un Tauride, cela peut être très brillant et cela vous assommera, mais leur taux est absolument nul », a déclaré Cooke à Space.com. « C’est simplement le fait que lorsqu’un Tauride apparaît, il est généralement grand et brillant. » En règle générale, les Taurides ne produisent qu’une poignée de météores visibles par heure.

« Miettes » de la comète Encke

Alors que la comète Encke tourne autour du soleil, elle laisse une traînée de miettes de comète dans son sillage. Certaines années, lorsque l’orbite de Jupiter rapproche la planète de la piste de la comète, la gravité de la géante gazeuse pousse le flux de particules de la comète vers la Terre, de sorte que plus de météores sont visibles pour les observateurs ici. Les astronomes appellent cela une «explosion». Cela ne devrait pas se reproduire avant 2022, selon l’American Meteor Society.

Le vaisseau spatial MESSENGER de la NASA a capturé cette image de la comète 2P / Encke lors de l’approche la plus proche de la comète vers Mercure en 2013. À cette époque, Encke se trouvait à environ 2,3 millions de miles (3,7 millions de kilomètres) de Messenger et 32,7 millions de miles (52,6 millions de kilomètres) du soleil . (Crédit d’image: NASA / Laboratoire de physique appliquée de l’Université Johns Hopkins / Institut Carnegie de Washington / Southwest Research Institute)

La plupart des pluies de météores proviennent de minuscules fragments qui brûlent dans l’atmosphère terrestre, mais les calculs indiquent que les débris de la comète Encke pourraient produire des météores suffisamment gros pour survivre au voyage au sol.

Ces météorites n’ont pas encore été découvertes, a déclaré Cooke, ajoutant qu’une telle découverte serait un « Saint Graal des météorites ». Personne ne sait quelle peut être la taille d’une météorite tauride, mais Cooke a déclaré que les morceaux de comète pesaient environ quelques onces.

Quand les voir

Cooke a déclaré qu’il peut être difficile de choisir le meilleur jour pour rechercher les Taurides, car la pluie de météores est visible pendant plusieurs semaines. Les meilleurs résultats se produiront tôt le matin (juste avant l’aube) à partir de n’importe quel endroit sombre. Les jours de pointe, il peut y avoir seulement quelques météores de plus par heure que les autres jours, donc la différence est à peine perceptible, a-t-il déclaré.

« Les tarifs sont bas, alors soyez prêt à chercher un moment », a déclaré Cooke.

Les observateurs peuvent également apercevoir des étoiles filantes égarées qui ne sont pas liées aux Taurides. Ceux-ci sembleront provenir d’un autre endroit que la constellation du Taureau, le taureau, et voyageront dans des directions aléatoires à travers le ciel nocturne. Le clair de lune n’interférera pas excessivement avec le sommet des Taurides du nord, mais surveillez-le à d’autres moments autour du sommet (et essayez de chronométrer vos observations lorsque la lune n’est pas dans le ciel).

Où regarder

Les Taurides sont visibles pratiquement partout sur Terre, à l’exception du pôle Sud. Ils semblent provenir de la constellation du Taureau, le taureau. Pour trouver le Taureau, recherchez la constellation d’Orion, puis regardez vers le nord-est pour trouver l’étoile rouge Aldebaran, l’étoile dans l’œil de la bœuf.

Ne regardez pas directement le Taureau pour trouver des météores; les étoiles filantes seront visibles partout dans le ciel nocturne. Assurez-vous de déplacer votre regard autour des constellations à proximité. Les météores plus proches du radiant ont des traînées plus courtes et sont plus difficiles à repérer. Si vous ne regardez que le Taureau, vous risquez de manquer les étoiles filantes avec les sentiers les plus spectaculaires.

Qu’est-ce qui cause les Taurides?

Les Taurides proviennent de la comète Encke, une comète périodique à court terme qui tourne autour du soleil environ une fois tous les 3,3 ans. Elle a été repérée pour la première fois par Pierre Mechain en 1786 et a été reconnue pour la première fois comme une comète périodique dans les années 1800 par Johann Franz Encke.

Au fur et à mesure que la comète se déplace dans le système solaire, elle laisse derrière elle des morceaux de matériau appelés météorites. Si ces morceaux de comètes pénètrent dans l’atmosphère terrestre, ils sont appelés météores. Le frottement qu’ils rencontrent en parcourant l’atmosphère terrestre les réchauffe, les rendant parfois visibles depuis le sol. Ces morceaux qui atteignent le sol, s’ils sont jamais découverts, seraient appelés météorites.

Les pluies de météores ne nécessitent aucun équipement spécial pour être visualisées. Voyagez simplement dans une zone peu éclairée, loin des grandes villes. Installez-vous confortablement sur le dos, en regardant droit vers le ciel. Cela vous permettra de voir plus de météores qu’en regardant dans une direction.

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace, et suivez Space.com sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.