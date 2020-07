Plongez dans la forme de Zaha en raison de spéculations sur l’avenir, dit Hodgson – Football

in

Le manager de Crystal Palace, Roy Hodgson, a déclaré que la mauvaise forme de Wilfried Zaha pendant la dernière séquence de la saison était due à l’incertitude quant à son avenir. Zaha semblait sur le point de passer à autre chose l’été dernier, Arsenal et Everton auraient souhaité le signer, mais Palace a refusé de bouger sur leur évaluation de 80 millions de livres (102,78 millions de dollars) du joueur.

Le joueur de 27 ans n’a réussi que quatre buts en 38 matchs cette saison alors que Palace, qui a perdu sept de ses huit derniers matches, a terminé 14e du championnat après le match nul 1-1 de dimanche contre Tottenham Hotspur. « Cela (la spéculation) l’a évidemment affecté parce que sa forme au cours des dernières semaines a vraiment été médiocre compte tenu de ce qu’il est capable de faire », a déclaré Hodgson aux journalistes.

«C’est un dilemme pour le club et un dilemme pour lui s’il est tellement déterminé à partir. S’il sent qu’il ne veut plus être avec nous, ce serait triste.

« C’est une situation que seuls lui et le club peuvent régler. »

