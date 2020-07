Plex lance gratuitement son service de télévision en streaming en direct avec plus de 80 chaînes

Plex lance un nouveau service, Live TV sur Plex, à partir d’aujourd’hui.

Il offrira plus de 80 canaux de contenu en direct en streaming gratuitement sur plusieurs plates-formes.

Le service sera soutenu par des publicités.

Plex étend à nouveau ses services de diffusion multimédia en continu. Aujourd’hui, il lance Live TV sur Plex, qui propose plus de 80 chaînes de contenu en streaming en direct pour plusieurs plates-formes, le tout gratuitement. Le service est similaire à d’autres sociétés de diffusion en direct comme Pluto TV, ainsi qu’aux chaînes de télévision en direct de Roku. Le service est soutenu par des publicités commerciales.

La télévision en direct sur Plex aura une grande variété de chaînes pour surfer. Il comprendra des reportages en direct provenant de sources telles que Reuters TV, ainsi que des chaînes de cinéma comme Maverick Black Cinema, The Film Detective, Dark Matter TV, Midnight Pulp, etc. Le contenu d’autres régions du monde sera représenté par des chaînes telles que AFV Español et Latin X Pop pour le public latino, BAMBU pour les téléspectateurs chinois, KMTV pour les téléspectateurs et les fans de la télévision coréenne.

Les enfants pourront regarder un certain nombre de chaînes consacrées à ce public, telles que Kidoodle TV, Monster Kids, KidsFlix et Toon Goggles. Il y aura également des chaînes très spécifiques à regarder, dont The Boat Show, qui est consacré aux bateaux (quoi d’autre). Il y a aussi la chaîne Choppertown pour les motos et les fans, The Pet Collective pour des vidéos amusantes et amusantes sur nos amis à fourrure, et plus encore. Il y a même une chaîne consacrée à l’un des plus grands mèmes de créateur d’art sur Internet, Bob Ross.

Plateformes pour Plex Live TV

Ces chaînes de télévision en direct Plex seront disponibles dans les applications pour smartphones iOS et Android, ainsi que dans les téléviseurs et téléviseurs Apple TV et Android. Il sera également disponible sur les applications Plex pour les clés Roku, les boîtiers et les téléviseurs intelligents, ainsi que les clés Amazon Fire TV et les téléviseurs intelligents. L’application Web Plex prendra également en charge les services. Des mises à jour seront effectuées plus tard sur les applications Plex pour d’autres téléviseurs intelligents ainsi que sur ses consoles de jeux prises en charge.