in

La pleine Lune arrive en Poissons et cela nous apporte une force étroitement liée à l’amour romantique, avec ces petites coïncidences qui nous mettent à l’aise et nous connectent avec une autre personne.

Bien que beaucoup associent généralement la Balance au signe de l’amour, ce sont en réalité les Poissons qui sont le plus en phase avec les questions de cœur, donc cette lunaison est intéressante pour développer cet aspect.

Et combiné avec Vénus en Scorpion, qui nous apporte passion et désir, la Pleine lune en Poissons peut, s’il y a de bonnes possibilités, consolider une relation qui est en train de naître et qui peut avoir un avenir.

Par conséquent, en tant que Pleine lune en Poissons, nous devons trouver un espace, un temps libre pour nous reposer et faire des activités qui nous détendent et nous inspirent.

“Le Poissons est le signe de la spiritualité, de la dissolution des limites, cela a à voir avec notre temps de sommeil, de repos. Pendant les prochains jours, essayez de trouver du temps pour vous reposer, pour chercher des choses qui vous inspirent”.

Pleine lune en Poissons : 2 choses qui vont vous arriver et que vous ne saviez pas