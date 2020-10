Pleine lune d’octobre 2020: une «  Minimoon bleue  » hantera Halloween

Octobre aura une seconde pleine lune le 31, juste à temps pour Halloween.

La lune devient officiellement pleine à 9 h 49 HAE (13 h 49 GMT), selon Site SkyCal de la NASA . Pour les observateurs de New York, la lune se couchera ce matin-là à 7h14 et se lèvera ce soir-là à 18h13 heure locale. La lune se couche le matin du 1er novembre à 7h13

Habituellement appelée la lune du chasseur, celle-ci devient ce qu’on appelle un « lune bleue « – la deuxième des deux pleines lunes qui se produisent au cours du même mois civil. Les mois civils et les cycles lunaires ne sont pas parfaitement synchronisés; tandis que le nom » mois » vient du mot proto-germanique pour «lune», le calendrier occidental actuel est divisé en mois de 30 et 31 jours terrestres, à l’exception de février. Cela signifie que, tous les deux à trois ans, le cycle lunaire, qui dure environ 28,5 jours, « s’alignera » et que deux pleines lunes se produiront en un seul mois civil. La dernière fois que cela s’est produit, c’était en mars 2018.

En relation: Conseils de photographie lunaire des astrophotographes: un guide visuel

En relation: Comment observer la lune (infographie)

Une définition plus ancienne de la lune bleue est le troisième des quatre pleines lunes entre un solstice (le ou vers le 21 juin ou le 21 décembre) et un équinoxe (le ou vers le 21 mars ou le 21 septembre). En règle générale, il y a trois pleines lunes dans ces périodes, qui durent trois mois, mais parfois vous obtenez quatre pleines lunes. La dernière fois que cela s’est produit, c’était en 2019, la pleine lune pertinente apparaissant le 18 mai.

Un autre phénomène qui accompagnera la pleine lune d’Halloween est l’apogée lunaire. Le 30 octobre, la lune sera à son point le plus éloigné de la Terre sur son orbite elliptique. Ainsi, la pleine lune apparaîtra un tout petit peu plus petite que la normale, mais à moins d’être particulièrement attentif, cela ne se remarque pas. La lune sera à 252522 miles (406394 kilomètres) de la Terre le 30 octobre à 13h46 HAE (1746 GMT), un peu plus loin que sa distance moyenne d’environ 238900 miles (384500 km). Quand l’apogée coïncide avec une pleine lune – comme c’est presque le cas, mais pas tout à fait -, cela s’appelle un «minimoon».

La lune sera dans le constellation Cetus, la baleine, un faible groupe d’étoiles qui seront pour la plupart emportées par la lune elle-même. Pour les observateurs à New York, la lune atteindra une altitude maximale d’environ 59 degrés au-dessus de l’horizon à minuit. Au fur et à mesure que l’on se déplace vers le sud, l’altitude de la lune augmentera jusqu’à ce que l’on arrive à peu près à la latitude des Philippines, de l’Afrique centrale ou du nord de l’Amérique du Sud. Par exemple, un observateur à Abuja, au Nigéria, verra la lune se lever à 18 h 15 le 31 octobre, quelques heures seulement après qu’elle soit officiellement pleine à 15 h 49, heure locale, et à minuit, la lune sera un plein 88 degrés au-dessus de l’horizon – presque au zénith. (Votre poing fermé tenu à bout de bras couvre environ 10 degrés de ciel.)

Au fur et à mesure que l’on se déplace plus au sud, la lune recommence à baisser en altitude, mais cette fois, elle est vers l’horizon nord plutôt que sud. À Melbourne, en Australie, la pleine lune se produira à 1h49 heure locale le 1er novembre – les Australiens n’obtiendront donc pas de lune bleue officielle – avec la pleine lune juste sous la pleine lune se levant à 19h29 le 1er octobre. 31 et atteignant une altitude maximale d’environ 45 degrés à 1 h 04 le 1er novembre.

Un phénomène intéressant est que, bien que la lune semble être dans la constellation Cetus pour les observateurs du ciel de l’hémisphère nord, elle aura l’air d’être en Bélier pour les antipodes. C’est parce que la lune est suffisamment proche de la Terre que la séparation de deux observateurs par une distance proche du diamètre de la Terre suffit à provoquer un décalage visible de la position de la lune par rapport aux étoiles de fond. Dans ce cas, c’est moins d’un degré, mais c’est juste assez pour placer la lune sur la «frontière» entre les constellations.

Et pour ceux qui demandent: la lune n’apparaît jamais vraiment bleue à moins qu’il y ait quelque chose dedans l’atmosphère terrestre filtrer la lumière rouge réfléchie. La poussière ou les particules de fumée peuvent parfois diffuser la lumière bleue et rendre la lune plus bleue, mais de tels phénomènes ne sont pas liés à la phase de la lune elle-même.

En relation: Phases de la lune terrestre, cycles lunaires mensuels (infographie)

Les planètes et les étoiles aussi!

Mercure sera juste visible dans le ciel avant l’aube depuis New York et des endroits de latitude similaire, la planète la plus intérieure se levant à 6 h 28 HAE (10 h 28 GMT) le 31 octobre. Ce jour-là, le soleil se lève à 7 h 25. , et Mercure ne sera que d’environ 6 degrés d’altitude à 7h00 du matin, dans la constellation de la Vierge, selon les calculs de sky-above.com . La situation ne s’améliore pas beaucoup dans l’hémisphère sud; au Cap, en Afrique du Sud, par exemple, la planète se lève à 5 h 22, heure locale, le 31 octobre, mais le soleil se lève à 5 h 46, car la fin octobre approche de l’été dans l’hémisphère sud. Mercure sera à peine au-dessus de l’horizon avant que le soleil ne le rende invisible.

Vénus sera toujours une «étoile du matin» dans la constellation de la Vierge, se levant à 4 h 31 heure locale à New York le 31 octobre. Le lever du soleil n’est pas avant 7 h 25 heure locale, et la planète sera à 31 degrés d’altitude en puis. Vénus est suffisamment brillante pour rester visible même si le ciel s’éclaircit un peu.

Dans la nuit de la pleine lune, Mars se lèvera avant la lune, à 16 h 59, heure locale de New York, et ce sera à droite de la lune alors qu’ils voyagent ensemble dans le ciel. Au coucher du soleil le 31 octobre, à 17 h 52, heure de New York, la planète sera à 10 degrés au-dessus de l’horizon oriental dans la constellation des Poissons. La planète sera évidente, car les Poissons contiennent des étoiles relativement faibles et Mars brille à une magnitude de -2,1, ce qui est presque deux fois plus brillant que Sirius, l’étoile la plus brillante du ciel.

En relation: Les 10 événements Skywatching incontournables de 2020

Jupiter et Saturne seront tous les deux en Sagittaire, bas dans la moitié ouest du ciel, à 20h30 HAE (00h30 GMT le 1er novembre). De New York, les géantes gazeuses auront respectivement 16 et 19 degrés d’altitude. Saturne sera à gauche de Jupiter, avec la forme « théière » du Sagittaire à droite de Jupiter.

En regardant directement depuis les deux planètes géantes, les observateurs verront les étoiles Altair et Vega, qui font partie du Triangle d’été. Vers 23h30, heure locale, aux latitudes moyennes nord, la «base» du triangle d’été, constitué d’Altair et de Vega, apparaît presque parallèle à l’horizon ouest. À ce moment de la soirée, tourner à gauche depuis le Triangle mènera les observateurs vers le sud, où la «région humide» du ciel, qui regorge de groupements stellaires sur le thème de l’eau, sera à l’avant-plan. Cetus et les Poissons seront près de leurs points culminants, et juste à l’ouest de Cetus se trouve le Verseau. En remontant – vers le nord – de Cetus, on peut voir la Grande Place de Pégase, qui se connecte à Andromède, qui est non seulement la maison de la galaxie éponyme (visible comme une tache de lumière) mais aussi, dans la mythologie grecque, la femme qui a été sauvé par Persée de Cetus le léviathan, et emmené sur un cheval volant pour lequel Pegasus est nommé. le Galaxie d’Andromède est facilement visible les nuits sans lune, mais avec une pleine lune, il est plus difficile à voir; il est parfois utile de détourner le regard de la lune pendant quelques minutes.

Les constellations hivernales brillantes deviennent proéminentes à la fin d’octobre, avec Orion et Taureau au-dessus de l’horizon à l’est à minuit avec Gemini et Auriga; les quatre forment un groupe d’étoiles relativement brillantes qui peuvent être facilement trouvées en regardant la ceinture d’Orion.

La pleine lune d’octobre est souvent appelé la lune du chasseur , selon le Old Farmer’s Almanac, ou la Harvest Moon si elle se produit plus près de l’équinoxe d’automne, qui se produit le 21 septembre ou vers cette date chaque année. Cette année, nous avons deux pleines lunes en octobre, ce qui fait de cette dernière pleine lune une lune de chasseur.

Les noms traditionnels de la pleine lune reflètent souvent l’environnement et l’histoire locaux; selon la Coalition pour l’alphabétisation des autochtones de l’Ontario, les Ojibwés appellent la onzième pleine lune la «Lune glaciale» ou Mshkawji Giizis. (Cette pleine lune tomberait habituellement en novembre, mais la présence de deux pleines lunes en octobre change le décompte). Les Cris l’appellent «Kaskatinowipisim» (Lune gelée) pour des raisons similaires. Dans le nord-ouest du Pacifique, les Tlingit appellent la onzième pleine lune « Kukahaa Dís » (Scraping Moon), selon le « Ressource pédagogique Tlingit Moon and Tide » publié par l’Université d’Alaska Fairbanks.

De nombreux pays musulmans fêteront l’anniversaire de Muhammad le 30 octobre, la veille de la pleine lune, car il est traditionnellement fixé au 12e jour du mois de Rabīʿal-Awwal.

Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.