PlayStation Plus / Now – Des choses intéressantes sont en route

Les Petites Choses Tampons Bio Flux Super Plus 15 unités

Les Petites Choses Tampons Bio Flux Super Plus x15 sont produites à base de coton 100% bio et de composants biodégradables afin de garantir douceur, hygiène mais également sécurité et protection de l'environnement. Constitué d'un cœur absorbant et d'un voile de sécurité pour un confort et une sécurité optimal