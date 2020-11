PlayStation Plus: les jeux gratuits de novembre 2020 dévoilés

PlayStation Plus est le club d’adhésion de Sony pour ceux d’entre nous qui utilisent les consoles PS4, PS3 et / ou PS Vita. La structure tarifaire actuelle de Sony propose un abonnement d’un mois à 9,99 $, un abonnement de 3 mois à 24,99 $ et un abonnement de 12 mois à 59,99 $. Vous pouvez également acheter des abonnements PS Plus via des sites comme Amazon.

Et qu’obtenez-vous pour votre argent? Eh bien, l’un des principaux attraits de PS Plus est qu’il vous connecte avec une poignée de jeux gratuits chaque mois. De plus, certains jeux permettent uniquement aux membres de PS Plus d’accéder aux modes multijoueurs en ligne. Il existe également de nombreux autres avantages, notamment des réductions sur les jeux et un accès anticipé à des éléments tels que les bêtas et les démos.

Dans cet article, nous allons nous concentrer sur les jeux gratuits que vous pouvez obtenir avec PlayStation Plus chaque mois. Habituellement, quatre ou cinq titres sont ajoutés au service par mois, mais assurez-vous de les accrocher rapidement car Microsoft les supprime environ un mois après leur ajout à PlayStation Plus. Heureusement, vous pouvez conserver tout ce que vous avez téléchargé à temps!

Voici les jeux PlayStation Plus gratuits auxquels vous pouvez vous attendre pour le mois de novembre, avec des descriptions fournies par PlayStation:

