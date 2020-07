PlayStation Plus en août – Ce sont les jeux gratuits

Sony est encore une fois surprenant aujourd’hui avec une annonce antérieure de la nouvelle gamme PlayStation Plus pour août, avec des titres intéressants qui vous attendent.

Entre autres choses, les utilisateurs Plus peuvent se concentrer sur le nouveau Fall Guys: Knockout ultime qui ne sera publié que le 4 août et est donc déjà gratuit. Luttez contre des obstacles bizarres, repoussez des concurrents indisciplinés et surmontez les lois inflexibles de la physique pour éviter à la fois l’humiliation et l’élimination. Laissez votre dignité derrière vous à l’entrée et préparez-vous à un échec hilarant dans votre quête de la couronne. Vous semblez familier? Oui, parce que l’inspiration est venue du légendaire Château de Takeshi.

Campagne Call of Duty Modern Warfare 2 remasterisée

En attente des fans de tireurs Campagne Call of Duty Modern Warfare 2 remasterisée, une nouvelle édition du hit de 2009. La Campagne de Call of Duty: Modern Warfare 2 a été entièrement remasterisée avec des textures améliorées, des animations, un rendu physique, un éclairage HDR et bien plus encore.

De manière appropriée, il y a un autre week-end PlayStation Plus gratuit qui commence le 8 août et se termine le dimanche 9 août.

Récompenses PlayStation Plus

De plus, les membres PlayStation Plus bénéficieront à nouveau d’offres spéciales intéressantes de partenaires commerciaux dans le cadre des récompenses PlayStation Plus:

Chaussettes heureuses: 25% de réduction dans la boutique en ligne et livraison gratuite

25% de réduction dans la boutique en ligne et livraison gratuite Gras: 50% de réduction sur l’achat du set de rasage «The Kit»

50% de réduction sur l’achat du set de rasage «The Kit» Koawach: 25% de réduction sur les boissons à la caféine dans la boutique en ligne

25% de réduction sur les boissons à la caféine dans la boutique en ligne Blackroll: 15% de réduction sur les produits Posture 2.0, Twin & Recovery Pillow

Les nouveaux jeux PlayStation Plus seront disponibles mardi la semaine prochaine.