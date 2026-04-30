PlayStation Plus : EA SPORTS FC 26, Wuchang et Nine Sols offerts en mai 2026

Sony a confirmé les jeux gratuits de PlayStation Plus pour mai 2026, avec une sélection de trois titres accessibles sur PS5 et PS4. Selon Vida Extra, ils seront disponibles à partir du mardi 5 mai, et concernent l’ensemble des abonnés, quel que soit le niveau Essential, Extra ou Premium.

La promesse reste la même: une fois ajoutés à la bibliothèque, ces jeux restent accessibles tant que l’abonnement PlayStation Plus demeure actif. Une mécanique devenue centrale dans la stratégie de Sony, qui utilise ce rendez-vous mensuel pour alimenter le catalogue numérique des joueurs et maintenir l’attractivité du service.

Trois jeux PlayStation Plus en mai 2026 sur PS5 et PS4

La liste communiquée par Vida Extra met en avant trois productions aux profils très différents, avec un jeu de sport grand public, un action-RPG à l’esthétique marquée et un titre 2D orienté action et plateformes. Les jeux annoncés sont:

EA SPORTS FC 26 (PS5, PS4)

Wuchang: Fallen Feathers (PS5)

Nine Sols (PS5, PS4)

Le point notable tient à l’équilibre de la sélection: EA SPORTS FC 26 vise un public très large, Wuchang: Fallen Feathers s’adresse aux amateurs de combats exigeants, et Nine Sols s’inscrit dans une veine plus action-plateforme en 2D. Un trio qui permet à Sony de couvrir plusieurs usages, de la partie rapide au long cours plus narratif, tout en valorisant les deux générations de consoles, PS5 et PS4.

EA SPORTS FC 26, tête d’affiche et bonus Ultimate Team

Dans cette sélection, EA SPORTS FC 26 est présenté comme le plat fort par Vida Extra. Le site souligne aussi un bonus destiné au mode Ultimate Team: les abonnés recevront un PlayStation Plus Icons Pack exclusif.

Ce type d’avantage additionnel n’est pas anodin. Il renforce l’intérêt de l’offre au-delà du jeu lui-même, en ajoutant un contenu pensé pour un mode particulièrement populaire et conçu pour fidéliser. Pour Sony, associer PlayStation Plus à un contenu exclusif lié à Ultimate Team revient à parler directement à une communauté très active, qui a l’habitude de revenir régulièrement sur le jeu.

Le choix d’un jeu de football comme locomotive répond aussi à une logique simple: c’est un genre qui fonctionne sur la durée, qui se joue en sessions courtes ou longues, et qui peut devenir un point d’ancrage social. Dans une sélection mensuelle, ce rôle de jeu fédérateur pèse lourd, car il augmente la probabilité que l’offre de mai soit perçue comme immédiatement utile, même par ceux qui n’avaient pas prévu d’acheter le titre.

Wuchang: Fallen Feathers, un action-RPG soulslike sur fond de dynastie Ming

Deuxième jeu annoncé, Wuchang: Fallen Feathers est décrit par Vida Extra comme un RPG d’action de type soulslike. Le site précise que l’aventure se déroule durant la dynastie Ming et que le joueur incarne une guerrière pirate confrontée à des monstres et à des mutations.

La présence d’un soulslike dans une sélection mensuelle a une portée claire: ce sont des jeux connus pour leur engagement, leur courbe d’apprentissage et leur capacité à générer de longues sessions. C’est aussi un genre qui alimente fortement les discussions en ligne, via les stratégies, les constructions de personnage et les débats sur la difficulté. Pour un service comme PlayStation Plus, proposer un titre de ce type revient à miser sur un jeu qui occupe durablement, et qui peut devenir un sujet récurrent dans l’écosystème PlayStation.

Autre élément implicite: en le rendant accessible via l’abonnement, Sony abaisse le coût d’entrée pour les joueurs curieux mais hésitants. Le soulslike est un genre polarisant, et l’abonnement sert souvent de déclencheur d’essai. C’est une manière de transformer une partie du public spectateur en public joueur, en réduisant le risque perçu.

Nine Sols, action et plateformes 2D dessinées à la main

Le troisième jeu, Nine Sols, est présenté par Vida Extra comme une proposition mêlant plateformes et action en 2D, avec une direction artistique dessinée à la main. Le site le décrit comme une valeur sûre en matière de plaisir de jeu, ce qui positionne le titre comme un contrepoint aux deux autres: moins centré sur la compétition sportive ou l’exigence soulslike, plus orienté sur la précision et le rythme.

Dans une sélection PlayStation Plus, ce type de jeu joue souvent un rôle stratégique: il peut séduire des joueurs qui ne se reconnaissent ni dans le football, ni dans les combats très durs. Il sert aussi de passerelle entre publics, car l’action 2D reste plus immédiatement lisible, et la promesse d’une esthétique dessinée à la main constitue un argument d’adhésion fort, y compris pour ceux qui privilégient l’identité visuelle à la performance technique.

Le fait que Nine Sols soit listé sur PS5 et PS4 renforce aussi la cohérence de l’ensemble: la sélection de mai ne se limite pas à un seul profil de joueur ni à un seul parc de machines, un point sensible tant que la base d’utilisateurs reste répartie entre générations.

Disponibilité le 5 mai, et fin de fenêtre pour les jeux d’avril le 4 mai

Vida Extra indique que les jeux de mai seront accessibles à partir du mardi 5 mai. Le site rappelle également que le 4 mai correspond au dernier jour pour télécharger les jeux gratuits du mois d’avril.

Ce rappel de calendrier est un élément clé de la mécanique PlayStation Plus: la valeur perçue du service dépend aussi de la discipline d’ajout à la bibliothèque. En fixant une date de bascule nette entre deux sélections, Sony entretient une forme d’urgence douce, qui incite à ne pas remettre à plus tard l’opération de récupération. Pour les joueurs, cela structure le mois autour d’un rendez-vous simple, et pour l’éditeur, cela maintient une récurrence d’usage liée au service PlayStation Plus.

Avec EA SPORTS FC 26, Wuchang: Fallen Feathers et Nine Sols, Sony signe en tout cas une sélection de mai 2026 qui juxtapose trois promesses très différentes: la compétition et la collection via Ultimate Team, l’endurance et l’apprentissage via le soulslike, et la précision nerveuse d’un jeu d’action 2D à l’identité graphique marquée.