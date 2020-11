PlayStation Plus devrait inspirer davantage sur PS5

Pour le moment, on ne sait toujours pas ce que Sony prévoit de faire avec PlayStation Plus sur la PS5 afin de rendre le service plus attrayant. Mais vous voulez être en mesure d’inspirer les joueurs plus que ce n’est le cas actuellement.

Sur PlayStation 4, PlayStation Plus comprend deux jeux gratuits par mois, diverses réductions, le jeu en ligne et le stockage en nuage. Sur la PS5, vous obtenez la collection PlayStation Plus, le stockage en nuage et le jeu en ligne, tandis qu’avec Bugsnax un premier jeu gratuit est inclus.

Dans une interview avec Nishino Hideaki, vice-président principal de Sony Interactive Entertainment, dans le numéro actuel de Famitsu, il est maintenant dit qu’aucun détail spécifique ne peut encore être donné, mais l’objectif initial est de rendre le service sur PS5 encore plus attrayant.

La valeur ajoutée doit être augmentée

Selon Hideaki, cela devrait être réalisé en mettant l’accent sur la valeur ajoutée de PlayStation Plus, par exemple grâce à des fonctionnalités exclusives. Sur la PS5, par exemple, ce sont les outils d’aide des activités que seuls les utilisateurs de PlayStation Plus peuvent utiliser. Les sauvegardes ne peuvent également plus être enregistrées sur une clé USB, mais uniquement dans le cloud, ce qui nécessite à son tour un abonnement PlayStation Plus.

D’autres idées sont venues d’une intégration de PlayStation Now dans PlayStation Plus, qui est tout sauf officielle. Dans tous les cas, ils ne veulent pas concurrencer le Xbox Game Pass, que Sony refuse pour lui-même. Le Game Pass peut être une excellente idée pour les utilisateurs, mais il est fortement subventionné par Microsoft.

Reste donc à voir si Sony parviendra à augmenter considérablement le nombre d’abonnés PlayStation Plus. Pour le moment, même pas la moitié de toutes les consoles PS4 vendues utilisent un abonnement premium.