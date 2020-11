PlayStation Plus Collection – Comment télécharger les jeux gratuits

Avec le lancement aujourd’hui de la PS5 en Europe, Sony offre à tous les utilisateurs de PlayStation Plus un ensemble de jeux épais. La collection PlayStation Plus comprend 20 jeux qui peuvent désormais être expérimentés sous une forme optimisée sur la PS5.

Les jeux incluent certains des plus grands blockbusters de l’ère PS4 et des studios propriétaires, notamment:

Dieu de la guerre

Bloodborne

Monde de Monster Hunter

Final Fantasy XV

Fallout 4

Mortal Kombat X

Uncharted 4

Ratchtet & Clank

Days Gone

Jusqu’à l’aube

Detroit: Devenez humain

Champ de bataille 1

Infâme: Second fils

Batman: Arkham Knight

Le dernier gardien

The Last of Us Remastered

Personne 5

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy

Call of Duty Black Ops 3: édition Zombie Chronicles

Resident Evil 7

Comment télécharger la collection PlayStation Plus

Malheureusement, cela ne se fait pas en un seul clic lors du téléchargement, ce qui mettrait probablement également à rude épreuve la mémoire plutôt petite de la PS5. Au lieu de cela, vous devez vous rendre sur le nouveau PlayStation Store sur la PS5 et y sélectionner la section PlayStation Plus. Il y a une plus grande bannière là-bas, bien nommée PlayStation Plus Collection. Derrière lui se trouvent tous les titres disponibles qui peuvent être téléchargés individuellement.

Collection PlayStation Plus sur PS4

La PlayStation Plus Collection est également disponible sur PS4, au moins via un détour. Étant donné que l’abonnement à votre compte est indépendant de la plate-forme, il vous suffit d’activer les jeux respectifs à télécharger une fois sur la PS5, après quoi ils peuvent également être téléchargés sur la PS4 avec le même compte. Les avantages techniques de la PS5 ne sont bien entendu pas disponibles ici.

Sinon, vous pouvez toujours vous attendre à Bugsnax pour PS5 ce mois-ci, qui peut être téléchargé gratuitement sur PlayStation Plus. Dans Bugsnax Une étrange aventure vous attend qui vous enverra sur l’île de Snaktooth, la patrie du fabuleux Bugsnax. Ces créatures sont à moitié bugs et à moitié friandises, ce qui les met dans une position assez inconfortable.

À l’invitation de l’explorateur intrépide Elizabert Megafig, vous devez découvrir que votre hôtesse a disparu, votre camp est en pagaille et vos aides sont dispersés dans toute l’île, seuls et affamés. Votre tâche est maintenant de découvrir les secrets de Snaktooth Island: qu’est-il arrivé à Lizbert? Que sont Bugsnax et d’où viennent-ils? Mais surtout: pourquoi sont-ils si savoureux?

Soit dit en passant, PlayStation Plus sera à nouveau représenté à un prix particulièrement avantageux dans les Black Friday Deals à partir de demain vendredi. C’est presque deux fois plus intéressant.