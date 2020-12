PlayStation Now: les nouveaux jeux de décembre 2020 dévoilés

PlayStation Now est le service d’abonnement aux jeux en nuage de Sony, conçu pour les fans de l’énorme catalogue de jeux de la famille PlayStation. À ne pas confondre avec le club d’abonnement PlayStation Plus (qui possède sa propre bibliothèque distincte de titres jouables), PlayStation Now permet aux utilisateurs de diffuser et / ou de télécharger un grand nombre de jeux PlayStation 2, PlayStation 3 et PlayStation 4 sur leur PS4. , PC ou (bientôt) PS5.

En termes de prix, PlayStation a révélé que l’abonnement mensuel est désormais de 9,99 $, tandis que l’abonnement trimestriel est de 24,99 $ et l’abonnement annuel est de 59,99 $. À titre de référence, chaque mois vous coûtait 19,99 $ et chaque année était de 99,99 $. C’est une remise substantielle qui pourrait apporter plus d’une base de joueurs au service. Certes, PlayStation est désormais plus compétitive avec Xbox Game Pass à ce prix.

Chaque mois, de nouveaux jeux sont ajoutés à la bibliothèque PlayStation Now. Voici ce qui est disponible ce mois-ci:

PlayStation Now – décembre 2020

Ces nouveaux jeux majeurs arriveront sur PS Now en décembre:

Horizon Zero Dawn

«Vivez toute la quête légendaire d’Aloy, pour percer les mystères d’un monde gouverné par des Machines mortelles et dans lequel l’humanité n’est plus l’espèce dominante. Exclue de sa tribu, Aloy se lance dans un voyage pour découvrir son passé, découvrir son destin et mettre fin à une menace catastrophique pour l’avenir. Dans ce RPG d’action à la troisième personne, lancez des attaques tactiques dévastatrices contre des Machines uniques et des tribus rivales tout en explorant un monde ouvert regorgeant d’animaux sauvages et de dangers. Horizon Zero Dawn sur PS Now inclut l’énorme extension The Frozen Wilds, avec de nouvelles terres, compétences, armes et machines. »

Stranded Deep

«Testez vos compétences de survie dans cette aventure en monde ouvert. À la suite d’un mystérieux accident d’avion, vous êtes coincé dans la vaste étendue de l’océan Pacifique. Seul, sans aucun moyen d’appeler à l’aide, vous devez faire ce que vous pouvez pour survivre. Explorez sous l’eau et sur terre tout en recherchant des fournitures pour fabriquer les outils, les armes et les abris dont vous aurez besoin pour rester en vie. Restez vigilant: la faim, la soif et l’exposition conspirent contre vous alors que vous bravez les éléments perfides et les créatures dangereuses du Pacifique.

Broforce

«Explosez au combat en équipe de jusqu’à quatre frères dans des missions de plate-forme run-and-gun à défilement latéral pour éliminer les forces qui menacent notre mode de vie – ou affrontez d’autres joueurs dans des modes de combat à mort super destructeurs. Libérez des dizaines d’armes uniques et déclenchez d’incroyables réactions en chaîne de feu, de napalm et de membres volants – tout cela au nom de la liberté. «

Wreckfest: Disque dur. Mourir en dernier.

«Brûlez du caoutchouc, enfreignez les règles et déchiquetez le métal dans ce bolide à contact total du créateur du FlatOut. Faites la course et améliorez les voitures rapiécées, améliorant leur apparence et renforçant leur gilet pare-balles pour survivre aux accidents épiques et aux combats au cou-à-cou sur la ligne d’arrivée dans les courses de compétition. Profitez d’une certaine hilarité dans les modes Défi en prenant le volant de récolteuses, de trois roues et bien plus, puis défiez vos amis en ligne en multijoueur. »

Le Surge 2

«Explorez la ville tentaculaire et dévastée de Jericho dans ce RPG d’action à la troisième personne impitoyable. Combattez de nombreuses menaces féroces, volez de l’équipement précieux pour améliorer vos capacités et vous rendre assez fort pour affronter les ennemis les plus redoutables et les plus imposants qui se cachent dans la ville. Avec un arsenal élargi d’armes, d’armures, de capacités, d’implants et de drones pour construire votre personnage, et un monde plus grand, plus varié et plus ambitieux, The Surge 2 vous met au défi de survivre et de percer ses secrets cachés.

Darksiders III

«Assumez le rôle de la plus imprévisible et énigmatique des Four Horsemen Fury alors qu’elle traque et se débarrasse des Sept Péchés Capitaux cachés sur une Terre apocalyptique. Explorez un monde de jeu ouvert, vivant et de forme libre riche en secrets dans cette aventure d’action hack-n-slash, en utilisant la magie de Fury pour libérer ses différentes formes – chacune avec des armes, des mouvements et des capacités de traversée uniques – pour vaincre toutes sortes de ennemis et explorez le monde.C’est tout, les gars! Nous garderons cette liste à jour au fur et à mesure que Sony ajoutera plus de jeux à PlayStation Now. D’ici là, découvrez ce qui est gratuit ce mois-ci sur PlayStation Plus! Et si vous possédez une Xbox et souhaitez essayer le service à la demande de cette console, consultez la liste des jeux à venir sur Xbox Games Pass ce mois-ci!

