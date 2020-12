PlayStation Now en décembre avec Horizon, Stranded Deep et plus

En plus de la nouvelle gamme PlayStation Plus, les nouveaux jeux pour PlayStation Now que Sony présente aujourd’hui sont également connus.

Entre autres, le Horizon: édition complète de Zero Dawn de Guerilla Games, un prélude bienvenu au successeur sur PS5 l’année prochaine. Vous pouvez également compter sur Stranded Deep hâte de vous dans le style de Naufragé mis en place sur une île et vous devez en quelque sorte y faire face.

De plus, vous pouvez compter sur le RPG hardcore Le Surge 2 avoir hâte de, Wreckfest et Darksiders 3 de THQ Nordic, ainsi Broforce, avec lequel vous obtenez de vrais moments forts à la fin de l’année.

PlayStation Now est disponible pour 9,99 euros par mois, 24,99 euros pour trois mois ou 59,99 euros pour une année entière, ce qui permet aux utilisateurs de PlayStation Now d’accéder à plus de 650 jeux. Les titres pour PlayStation 4, PlayStation 3 et PlayStation 2 peuvent être diffusés en ligne; Les jeux PlayStation 4 peuvent également être téléchargés sur le disque dur PS4 et joués hors ligne.

Les utilisateurs de PC Windows bénéficient également de PlayStation Now: les jeux qui sont en fait exclusifs à PlayStation peuvent également être diffusés sur les ordinateurs Windows via PlayStation Now.