«PlayStation croit en la réalité virtuelle» – Jim Ryan, PDG de PlayStation, parle de l’avenir de PS VR

La PlayStation 5 de nouvelle génération de Sony est prête à faire ses débuts le 12 novembre. Cela donnera le coup d’envoi à la prochaine génération de jeux et ouvrira la voie à des titres exclusifs incroyables. Au fil des ans, PlayStation a fourni certains des meilleurs jeux exclusifs pour ses consoles. Cela l’a également aidé à garder une longueur d’avance sur Xbox à tout moment. Cependant, il existe un autre domaine dans lequel il est en avance sur la Xbox, grâce à PlayStation VR.

Le jeu en réalité virtuelle sera certainement la prochaine grande nouveauté. Cependant, le PDG de PlayStation pense que cela peut encore prendre un certain temps pour atteindre ce point. Dans une interview accordée au Washington Post, Jim mentionne «Je pense que nous sommes à plus de quelques minutes du futur de la réalité virtuelle». Cela signifie clairement que même si la réalité virtuelle a atteint des jalons incroyables, la technologie n’est pas encore tout à fait là.

Le PDG de PlayStation, Jim Ryan, parle de la prochaine étape pour PS VR

Jim dit aussi «PlayStation croit en la réalité virtuelle. Sony croit en la réalité virtuelle et nous sommes convaincus qu’à un moment donné dans le futur, la réalité virtuelle représentera une composante significative du divertissement interactif. Sera-ce cette année? Non. Sera-ce l’année prochaine? Non. Mais cela viendra-t-il à un moment donné? Nous croyons cela. Et nous sommes très satisfaits de toute l’expérience que nous avons acquise avec PlayStation VR, et nous sommes impatients de voir où cela nous mènera dans le futur. »

PlayStation VR est une offre tout à fait unique qui manque même à la Xbox. Ce n’était peut-être pas le plus gros USP de PlayStation, mais cela les a définitivement aidés à prendre un avantage sur ses concurrents. Depuis son lancement en 2016, PS VR a vendu 5 millions d’unités dans le monde. Cela correspond à peine aux 130 millions d’unités vendues de la PS4, mais reste une réalisation fantastique. De toute évidence, de grandes choses sont prévues pour le PS VR mais cela prendra certainement un certain temps pour se concrétiser.

Malheureusement, il n’y aura pas de nouvelle technologie PS VR pour la PlayStation 5. Au lieu de cela, les modules VR seront compatibles avec la PS5 et la PlayStation Camera. Cependant, cela ne signifie pas que Sony ne publiera pas non plus de nouveaux titres. De toute évidence, de nombreux titres VR seront planifiés, ce qui rendra les choses intéressantes jusqu’à ce que Sony sache la suite.

Akshay Patel

J’adore jouer à des jeux de toutes sortes. Vous pouvez généralement me trouver en faisant équipe avec mon équipe pour jouer aux jeux les plus aléatoires de tous les temps. Oh, et j’arrive aussi à écrire sur ceux-là parfois

