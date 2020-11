PlayStation construit l’anticipation en répondant aux questions fréquentes du responsable du lancement de la PS5

La PlayStation 5 sortira dans les magasins le 12 novembre et Sony ne veut pas que les fans aient des doutes concernant sa console de nouvelle génération. Les fans se plaignent souvent de l’engagement des consommateurs de Sony, et il semble que le géant de la console en ait pris note.

PlayStation UK, dans un long fil Twitter, a répondu à certaines des questions les plus posées sur la console:

Bonjour, j’ai pensé commencer un fil de discussion sur certaines des questions les plus fréquemment posées et répondre au cas où vous ne les auriez pas encore vues. 🙂 [Thread] – PlayStation UK (@PlayStationUK) 5 novembre 2020

La transition pour un joueur d’une PlayStation 4 à la PlayStation 5

La PS4 a été lancée en 2013 et les fans obtiennent enfin une nouvelle PlayStation après 7 ans. Certes, la communauté des joueurs a plusieurs doutes quant à cette transition du jeu de génération actuelle au jeu de nouvelle génération.

Rétrocompatibilité

La rétrocompatibilité fait référence à la capacité d’une console à exécuter des jeux de la génération précédente dessus. Pour un profane, il peut sembler évident qu’une console de nouvelle génération devrait exécuter un jeu de génération précédente, mais obtenir une compatibilité descendante sur une console est un processus difficile.

LIRE AUSSI– Les ventes de lancement de la PS5 se dérouleront uniquement en ligne, confirme Sony

Cependant, les développeurs de PlayStation ont fait un travail brillant pour assurer la compatibilité ascendante. À tel point que plus de 99% des jeux PS4 seront jouables sur PS5 dès le premier jour. En outre, la PS5 offre des temps de chargement plus rapides, un meilleur FPS et une résolution 4k. En conséquence, les fans peuvent profiter de leurs titres PS4 préférés comme God of War sur la PS5.

Plus de 99% des jeux PS4 seront jouables sur PS5 dès le premier jour! Certains titres PS4 verront des vitesses de chargement accrues sur la console PS5 et profiteront également de Game Boost, offrant des fréquences d’images améliorées ou plus stables. – PlayStation UK (@PlayStationUK) 5 novembre 2020

Transfert de données

Les fans de PS4 ont joué à d’innombrables jeux au cours des 7 années de sortie de la console. Certes, ils voudraient transférer leurs favoris sur la Ps5 et les jouer dès le premier jour. Il existe plusieurs façons de le faire, notamment les câbles LAN, le WiFi ou la synchronisation via le stockage cloud.

Cependant, la fonction de synchronisation via le stockage en nuage n’est disponible que pour les membres PS5 plus.

Le jeu sauve! Vous pouvez transférer des sauvegardes de jeu d’une console PS4 vers une console PS5 à l’aide de câbles LAN, du Wi-Fi ou de la synchronisation via le stockage en nuage si vous êtes membre PS Plus. – PlayStation UK (@PlayStationUK) 5 novembre 2020

Les joueurs peuvent simplement exécuter un disque PS4 sur la PS5 pour jouer à un jeu de la génération précédente. Pour les jeux PS4 numériques, il leur suffit de télécharger le jeu sur la PS5 et c’est fait.

Le contrôleur PlayStation 4 fonctionne sur la PS5

Chaque console de jeu possède son propre ensemble d’accessoires qui améliorent l’expérience de l’utilisateur. Pour les consoles PlayStation, ceux-ci incluent le contrôleur et les casques. La PS4 avait un contrôleur DualShock 4 et la prochaine PS5 a un tout nouveau contrôleur DualSense.

Fait intéressant, le DualShock 4 est compatible avec la PS5, mais uniquement pour les jeux PS4. Pour jouer aux jeux PS5 de nouvelle génération, les fans devront acheter le contrôleur DualSense exclusif à PS5. En outre, il est prudent de supposer que le DualSense fonctionnera sur PC.

Votre DualShock 4 fonctionnera avec les jeux PS4 sur PlayStation 5. Les jeux PS5 nécessitent la manette sans fil DualSense. – PlayStation UK (@PlayStationUK) 5 novembre 2020

LIRE AUSSI– Demon’s Souls Remake: Comparaison détaillée entre le gameplay PS5 et PS3

Ce sont quelques-unes des questions les plus posées sur la PS5 et PlayStation UK y a répondu de la meilleure façon possible. C’était formidable de voir les développeurs se manifester et s’engager avec la communauté. Les éditions numériques PS5 et PS5 de nouvelle génération de Sony coûtent respectivement 499 $ et 399 $.